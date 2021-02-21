Налоговая служба предупреждает: это нужно сделать до конца апреля

Декларацию о подоходном налоге можно подать несколькими способами:
- в электронном формате, воспользовавшись услугой "Электронная декларация". С ее помощью вы сможете просматривать, изменять и передавать данные с мобильной и электронной подписью, зайдя на официальный сайт Налоговой службы www.servicii.fisc.md;
- в бумажном варианте в управлении налоговой службы, вне зависимости от места проживания, запросив версию предварительно заполненной декларации на основании документа, удостоверяющего личность, или путем подачи быстрой декларации.
Также необходимые корректировки были внесены в функционал услуги "Электронная декларация", чтобы у физических лиц появилась возможность подавать документ (Форма CET18), воспользовавшись услугой "Предварительно заполненная декларация".
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