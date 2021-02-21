Налоговая служба предупреждает: это нужно сделать до конца апреля

В Налоговой службе уточнили, как правильно подавать декларацию о подоходном налоге для физических лиц.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Кредитный топ: на что жители Молдовы чаще всего берут займы в банках Граждане Молдовы, не занимающиеся предпринимательской деятельностью и обязанные подавать декларацию о подоходном налоге для физических лиц (форма CET18) за 2020 год, должны будут сделать это до 30 апреля включительно. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Молдовы.

Декларацию о подоходном налоге можно подать несколькими способами:

в электронном формате, воспользовавшись услугой "Электронная декларация". С ее помощью вы сможете просматривать, изменять и передавать данные с мобильной и электронной подписью, зайдя на официальный сайт Налоговой службы www.servicii.fisc.md;

в бумажном варианте в управлении налоговой службы, вне зависимости от места проживания, запросив версию предварительно заполненной декларации на основании документа, удостоверяющего личность, или путем подачи быстрой декларации.

Также необходимые корректировки были внесены в функционал услуги "Электронная декларация", чтобы у физических лиц появилась возможность подавать документ (Форма CET18), воспользовавшись услугой "Предварительно заполненная декларация".

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