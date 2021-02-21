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Налоговая служба предупреждает: это нужно сделать до конца апреля

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210221/33714597/nalogovaya-sluzhba-preduprezhdaet-eto-nuzhno-sdelat-do-kontsa-aprelya.html

В Налоговой службе уточнили, как правильно подавать декларацию о подоходном налоге для физических лиц.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Граждане Молдовы, не занимающиеся предпринимательской деятельностью и обязанные подавать декларацию о подоходном налоге для физических лиц (форма CET18) за 2020 год, должны будут сделать это до 30 апреля включительно. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Молдовы.

Декларацию о подоходном налоге можно подать несколькими способами:

  • в электронном формате, воспользовавшись услугой "Электронная декларация". С ее помощью вы сможете просматривать, изменять и передавать данные с мобильной и электронной подписью, зайдя на официальный сайт Налоговой службы www.servicii.fisc.md; 
  • в бумажном варианте в управлении налоговой службы, вне зависимости от места проживания, запросив версию предварительно заполненной декларации на основании документа, удостоверяющего личность, или путем подачи быстрой декларации.

Также необходимые корректировки были внесены в функционал услуги "Электронная декларация", чтобы у физических лиц появилась возможность подавать документ (Форма CET18), воспользовавшись услугой "Предварительно заполненная декларация".

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