Врач о новом штамме коронавируса: можно ли его обнаружить в Молдове

Есть ли в республике возможность определить, попали ли другие штаммы вируса на территорию страны, рассказал доктор медицинских наук.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Крайне заразный штамм коронавируса, появившийся в Великобритании, обнаружен уже во многих странах мира. Пока что он официально не выявлен в Молдове, однако доктор медицинских наук, заведующий кафедрой эпидемиологии Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану Виорел Присэкару утверждает, что у нас пока даже нет возможности определять этот штамм.

"В Молдове нет таких возможностей. Поэтому мы не можем подтвердить, есть или нет у нас этот штамм. Несомненно то, что он мутирует с тревожным потенциалом", – уточнил Присэкару в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, согласно протоколу, разработанному Минздравом, люди, возвращающиеся из Великобритании, или те, у кого есть серьезные клинические формы, входят в группу риска и при наличии обоснованных подозрений медицинские анализы направляются в специализированные лаборатории в Великобританию.

"Пока не слышал, чтобы выявили новый вирус-мутант... По крайней мере, здесь мы не можем это определить. Для этого требуются современные лаборатории, требующие больших вложений", – подчеркнул Присэкару.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября 2020 года в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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