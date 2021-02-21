Почему в Молдове участились случаи насилия среди подростков

О причинах агрессии среди несовершеннолетних и почему в молдавских школах участились случаи насилия, рассказали преподаватели и психологи.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Физическое и эмоциональное насилие часто встречаются в образовательных учреждениях Молдовы несмотря на то, что как власти, так и учителя предпринимают различные меры по борьбе с этим явлением. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik рассказала директор теоретического лицея имени Александра Иоана Куза Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб.

"Часто родители не замечают агрессивного поведения и тогда роль переходит учителям. Насилие порождается рядом факторов, но чаще всего дети страдают из-за отсутствия родительского внимания и каким-то образом пытаются перенаправить свое недовольство и агрессию. Другой фактор – это влияние социальной среды или стремление к самовыражению любым способом", – сказала Нагнибеда-Твердохлеб.

Учитель Лучия Качук-Рошиору считает, что насилие может быть привычкой, перенятой от других людей, взрывом неудовлетворенности, проявлением холерического поведения, недостатком образования. В некоторых случаях может потребоваться вмешательство специалиста, когда насилие представляет собой симптом серьезного поведенческого отклонения.

"В этом смысле у учителей есть очень важная миссия, а именно – воспитывать в детях терпимость, понимание, уважение и доброжелательность. Однако до тех пор, пока родители не вовлечены в решение этой проблемы и пока отсутствуют какие-то правильные стратегии решения вопроса насилия в школе, это социальное явление может преобладать долгое время", – отметила педагог.

Что говорят психологи

Психолог Зинаида Грибинча считает, что действия лиц, ответственных за борьбу с явлением подросткового насилия, практически равны нулю, если ребенок из семьи, где агрессивное поведение считается обычным делом.

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"Результат воспитания в такой семье – неадекватные дисциплинарные методы, конфликты между родителями и детьми и прочее – приводит к тому, что часто эти несовершеннолетние разочаровываются в других людях – коллегах или учителях", – пояснила специалист.

По словам психолога, агрессивное поведение подпитывается социальным фактором. Источники социального влияния, стимулирующие насильственное поведение детей, – кризис моральных ценностей, а также влияние средств массовой информации. Это, как считает эксперт, одни из основных факторов, стимулирующих распространение подобного явления.

Психолог Родика Рудей утверждает, что ситуацию следует рассматривать в целом и тот факт, что подросток проявляет агрессивное поведение, также вызван отсутствием привязанности и участия родителей еще с детства. Отсутствие общения, ласки и внимания приводит к тому, что несовершеннолетний, достигнув подросткового возраста, хочет проявить себя среди сверстников, он ищет различные методы, чтобы выделиться, но не знает, как сделать это правильно, объясняет специалист.

"В гимназических классах, когда начинается возрастной кризис, молодой человек как-то выбирает что хорошо, а что плохо. Профилактика агрессивного поведения начинается, когда родители вмешиваются и не перекладывают все на плечи учителей", – отметила психолог.

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Однако, учитывая реалии Молдовы, когда многие родители находятся за границей, естественно, что нельзя исключать роль учителя или школьного психолога. "Если специалисты замечают, что у подростка нет друзей, им пренебрегают, у него школьные неудачи, то мы должны незамедлительно вмешаться, используя все механизмы, включая уведомление опекуна ребенка", – отметила Рудей.

За сентябрь-декабрь 2020 года в школах по всей стране было зарегистрировано порядка 3600 случаев физического и эмоционального насилия, пренебрежения, трудовой эксплуатации и сексуального насилия.

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