Обращение Минздрава Молдовы: о чем предупреждают жителей страны

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация на национальном уровне неблагоприятная. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы в воскресенье.
"За последние три недели регистрируется тревожный рост числа новых случаев COVID-19. В то же время увеличивается количество тяжелых случаев, требующих госпитализации в больничные медицинские учреждения", – уточнили в ведомстве.
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"В районах с повышенным количеством случаев COVID-19 продолжается процесс перепрофилирования койко-мест. Таким образом, Тараклийская районная больница переведена под медучреждение для лечения пациентов с COVID-19. Также увеличилось количество коек в Единецкой районной больнице и Клинической больнице в Бельцах", – отметили в Минздраве.
В этом контексте, как пояснили в министерстве, чрезвычайно важно мобилизовать усилия как властей, так и всего общества, соблюдать меры, рекомендованные специалистами, чтобы помочь врачам и системе здравоохранения справиться с ситуацией.
Минздрав призвал граждан быть бдительными и заботиться о своем здоровье, здоровье окружающих и соблюдать следующие меры защиты:
- носить защитную маску;
- соблюдать дистанцию минимум один метр между людьми;
- избегать скопления людей;
- как можно чаще мыть руки или дезинфицировать их;
- оставаться дома.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.
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