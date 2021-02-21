Обращение Минздрава Молдовы: о чем предупреждают жителей страны

Молдавский Минздрав призвал граждан быть бдительными, заботиться о здоровье своем и окружающих, а также соблюдать меры защиты для предотвращения распространения вируса. Министерство увеличило число мест в больницах для пациентов с COVID-19.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация на национальном уровне неблагоприятная. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы в воскресенье.

"За последние три недели регистрируется тревожный рост числа новых случаев COVID-19. В то же время увеличивается количество тяжелых случаев, требующих госпитализации в больничные медицинские учреждения", – уточнили в ведомстве.

Минздрав уже повторно активировал порядка 500 койко-мест в республиканских, муниципальных и районных больницах для пациентов с коронавирусом. Среди этих медучреждений – муниципальная больница фтизиопульмонологии (150 мест), Республиканский наркологический диспансер (60), районная больница в Яловенах (21). В клинической больнице Минздрава число существующих коек увеличили на 20, в государственной больнице – на 10, в РКБ – на 67 (в том числе семь – в отделении интенсивной терапии). В процессе подготовки находятся еще 50 мест в Республиканском наркологическом диспансере и 12 в Клинической инфекционной больнице.

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"В районах с повышенным количеством случаев COVID-19 продолжается процесс перепрофилирования койко-мест. Таким образом, Тараклийская районная больница переведена под медучреждение для лечения пациентов с COVID-19. Также увеличилось количество коек в Единецкой районной больнице и Клинической больнице в Бельцах", – отметили в Минздраве.

В этом контексте, как пояснили в министерстве, чрезвычайно важно мобилизовать усилия как властей, так и всего общества, соблюдать меры, рекомендованные специалистами, чтобы помочь врачам и системе здравоохранения справиться с ситуацией.

Минздрав призвал граждан быть бдительными и заботиться о своем здоровье, здоровье окружающих и соблюдать следующие меры защиты:

носить защитную маску;

соблюдать дистанцию минимум один метр между людьми;

избегать скопления людей;

как можно чаще мыть руки или дезинфицировать их;

оставаться дома.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

К настоящему моменту в больницы госпитализировано 3344 пациента с подтвержденным COVID-19, из которых 292 находятся в состоянии крайней степени тяжести (49 подключены к аппаратам ИВЛ). Лечение на дому проходят 5647 человек, а под наблюдением на дому находятся 16 190 граждан.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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