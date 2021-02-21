Гибель сел в Молдове, или Чем грозит стране очередная предложенная реформа

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Эффекты от изменений, предложенных сформированной правительством рабочей группой по разработке реформы центральных и местных публичных администраций, окажутся прямо противоположными заявленным. В частности, еще больше людей покинет села, что усилит миграцию молдаван за границу; в села будут направлять еще меньше инвестиций и меньше специалистов, которые могли бы внести свой вклад в местное развитие. Такого мнения придерживается председатель Конгресса местных органов власти (CALM) Виорел Фурдуй.

Напомним, что эта рабочая группа предложила в Исследовании сценариев административно-территориальной реформы три варианта. Первый сценарий (умеренный) предусматривает сокращение количества примэрий на 74% – с 896 до 231. Второй вариант (промежуточный) предусматривает сокращение числа администраций на 83% – с 896 до 154, а третий (компактный) – ровно на 90% – предполагает, что во всей стране останется только 93 примэрии.

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Фурдуй считает, что реформа, предложенная правительством, является радикальной и не подкрепляется четкими исследованиями и оценками воздействия, которые посредством конкретных расчетов показали бы, что ее реализация принесет пользу местным жителям.

По его мнению, механическое сокращение количества примэрий и увеличение числа сел в их составе не приведет к повышению возможностей развития этих населенных пунктов. "Тем более, что в стране, где для проведения подобных реформ необходимы значительные ресурсы для развития. Такая реформа подразумевает увеличение управляемой территории, увеличение расстояния, которое граждане должны преодолевать, чтобы воспользоваться определенными услугами", – сказал эксперт.

Как считает собеседник, это обязательно приведет к увеличению числа служащих, которым придется выплачивать более высокую зарплату. По его словам, в предложенной правительством реформе есть много вопросов, на которые нет ответов.

"Нужна надлежащая дорожная инфраструктура, которая сегодня находится в плачевном состоянии, необходимо развивать электронные услуги на местном уровне, чтобы люди не ездили за их получением", – отметил Фурдуй.

Собеседник утверждает, что модель административно-территориальной реформы может быть разработана только после того, как будет проведена оценка ее воздействия, а также после подробного обсуждения с местными властями и обществом.

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Эксперт задался вопросом, какова цель этой реформы. По его мнению, предлагаемые изменения направлены ​​не на решение проблем сел, а лишь на обострение вопросов.

"Если в настоящее время в наших селах есть такие учреждения, которые лучше или хуже, зависит от населенного пункта, но все же представляют граждан, предоставляют какие-то услуги, заботятся о том, чтобы горели фонари, строят дороги, канализационную и водопроводные системы, ну представьте, что будет, если эти вещи не решать и исчезнут те, кто сейчас этим занимается", – подчеркнул Фурдуй.

Как считает эксперт, реализация этой реформы не приведет к достижению заявленных целей, таких, как привлечение дополнительных инвестиций в примэрии для инфраструктуры и прекращение феномена миграции.

"Реалии показывают, что так не будет. Кстати, все преимущества, которые нам преподносятся в случае радикальных реформ, на самом деле являются недостатками. Представьте, какие перспективы будут у села без школы, примэрии, детского сада, дома культуры. Какова перспектива такого населенного пункта? Нет, мы не остановим миграцию, а наоборот, ускорим ее", – считает собеседник.

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По его словам, в таком случае люди не будут видеть никаких перспектив в таких селах. "Кому станет интересно инвестировать в село, где уже нет представителя, каким бы маленьким не был этот населенный пункт, но нет избранного примара, который заботится и стремится привлечь инвестиции, пытается что-то изменить в родном крае?", – заключил Фурдуй.

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