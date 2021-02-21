Депутат рассказал, когда в Молдове начнется вакцинация от COVID-19

Парламентарий перечислил этапы вакцинации населения от коронавируса, а также обратил внимание на то, что делать или не делать прививку – дело добровольное.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Вакцинация от коронавируса начнется в Молдове, как только в республику поступят соответствующее препараты. Первая партия вакцины задержалась по техническим причинам и ожидается в стране в ближайшее время. Об этом заявил депутат от фракции социалистов в молдавском парламенте Владимир Односталко в воскресенье в своем видеоблоге.

"Когда начнется вакцинация? Как только в республику поступит вакцина. Наша страна уже готова принять ее. Есть соответствующие технические условия. Подготовлен персонал, обучены специалисты. В этом плане мы готовы. Первая партия вакцины планировалась (поступить в страну – ред.) в середине февраля, но, к сожалению, по техническим причинам будет в ближайшее время", – сказал Односталко.

По его словам, на первом этапе планируется сделать прививки до 10% населения.

"Будут вакцинированы все работники системы здравоохранения, а также постояльцы центров временного размещения и домов престарелых. Второй этап – от 10 до 20% населения – сюда входят абсолютно все люди в возрасте 60+, сотрудники сферы общественного порядка, силовых структур, работники тюрем, работники системы образования, начиная от детских садов до ВУЗов, работники социальной сферы", – пояснил депутат.

По его словам, на третьем этапе прививки сделают всем остальным категориям населения.

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"Самое главное – вакцинация добровольная, хотите сделать прививку – делайте, нет – не делайте. Но для себя нужно помнить несколько вещей. Во-первых, количество мест в реанимационных отделениях ограничено. Во-вторых, доктора нас лечат, но здоровье бережем мы сами", – сказал парламентарий.

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Он уточнил, что информация о том, где будет проходить вакцинация, отражена в соответствующем Национальном плане.

"Подготовлены сотни специализированных центров", – добавил Односталко.

Какую вакцину от COVID-19 ждут в Молдове?

Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник V".

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября 2020 года в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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