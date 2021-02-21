Полицейская хроника: как изменились "вкусы" грабителей в Молдове

Если в конце 90-х в Молдове довольно часто происходили случаи, когда с женщин срывали ювелирные изделия прямо на улице, то сейчас преступники предпочитают другие виды наживы. Подробности – в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Еще не так давно в Молдове довольно часто орудовали ювелирные грабители. Жертвами преступников чаще всего становились женщины. Истории были совершенно разные – ювелирные украшения "снимали" чуть ли не средь бела дня. При этом дело доходило до откровенно страшных эпизодов, когда серьги в буквальном смысле срывали с ушей. Сейчас такого рода преступления практически ушли в прошлое. Теперь лакомой наживой для преступников чаще всего становятся гаджеты. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил старший офицер по расследованию преступлений Генерального инспектората расследований МВД республики Григорий Стрымбей.

"Грабежи ювелирных изделий – дело прошлых лет. Даже если подобное случается, то крайне редко. Больше всего случаев приходится на грабежи телефонов и женских сумок. Что касается драгоценностей, то такие преступления тоже есть, но их очень мало. Они уже в прошлом", – сказал собеседник.

На вопрос о том, как сотрудники правоохранительных органов ищут краденные телефоны, собеседник отметил, что ворованные устройства большей частью продаются в ломбардах и на интернет-сервисах, где размещаются объявления о продаже товаров.

"То есть в ломбардах и на таких сайтах можно найти много ворованных гаджетов. Понятно, что по мере возможности телефоны находятся, но, к сожалению, бывают моменты, когда мы не можем установить преступника, совершившего кражу", – отметил собеседник.

Некоторые граждане приобретают телефоны в ломбардах или воспользовавшись онлайн-доской объявлений. Там все значительно дешевле, чем новый гаджет, который продается в магазине. Однако бывает и так, что после покупки находится предыдущий владелец смартфона.

"Вы знаете, бывают и такие случаи. Понятное дело, что добросовестный покупатель и не знал, что телефон был украден. Гаджет, понятное дело, изымается и прикрепляется к уголовному делу. Уже потом, если находится преступник, то устройство идет как улика", – уточнил Стрымбей.

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На вопрос о том, обязаны ли ломбарды проверять и отслеживать устройства, которые им сдают, эксперт отметил, что у таких заведений нет каких-либо баз данных.

"Ломбард в первую очередь берет персональные данные человека, который приходит сдавать, не имеет значения, что именно: украшения, ноутбук, телефон или еще что-то. Эта информация вносится в базу данных ломбарда", – рассказал старший офицер по расследованию преступлений.

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