20:19 21 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.07
  • USD17.46
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Человек в балаклаве. Архивное фото

Полицейская хроника: как изменились "вкусы" грабителей в Молдове

© CC BY 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / Balaclava 3 hole black
Общество
Получить короткую ссылку
159 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210221/33720486/politseyskaya-khronika-kak-izmenilis-vkusy-grabiteley-v-moldove.html

Если в конце 90-х в Молдове довольно часто происходили случаи, когда с женщин срывали ювелирные изделия прямо на улице, то сейчас преступники предпочитают другие виды наживы. Подробности – в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Еще не так давно в Молдове довольно часто орудовали ювелирные грабители. Жертвами преступников чаще всего становились женщины. Истории были совершенно разные – ювелирные украшения "снимали" чуть ли не средь бела дня. При этом дело доходило до откровенно страшных эпизодов, когда серьги в буквальном смысле срывали с ушей. Сейчас такого рода преступления практически ушли в прошлое. Теперь лакомой наживой для преступников чаще всего становятся гаджеты. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил старший офицер по расследованию преступлений Генерального инспектората расследований МВД республики Григорий Стрымбей.

"Грабежи ювелирных изделий – дело прошлых лет. Даже если подобное случается, то крайне редко. Больше всего случаев приходится на грабежи телефонов и женских сумок. Что касается драгоценностей, то такие преступления тоже есть, но их очень мало. Они уже в прошлом", – сказал собеседник.

На вопрос о том, как сотрудники правоохранительных органов ищут краденные телефоны, собеседник отметил, что ворованные устройства большей частью продаются в ломбардах и на интернет-сервисах, где размещаются объявления о продаже товаров.

Детские коляски. Иллюстративное фото
© AP Photo / Kirsty O'Connor
Кишинев захлестнула волна грабежей - воры крадут даже детские коляски

"То есть в ломбардах и на таких сайтах можно найти много ворованных гаджетов. Понятно, что по мере возможности телефоны находятся, но, к сожалению, бывают моменты, когда мы не можем установить преступника, совершившего кражу", – отметил собеседник.

Некоторые граждане приобретают телефоны в ломбардах или воспользовавшись онлайн-доской объявлений. Там все значительно дешевле, чем новый гаджет, который продается в магазине. Однако бывает и так, что после покупки находится предыдущий владелец смартфона.   

"Вы знаете, бывают и такие случаи. Понятное дело, что добросовестный покупатель и не знал, что телефон был украден. Гаджет, понятное дело, изымается и прикрепляется к уголовному делу. Уже потом, если находится преступник, то устройство идет как улика", – уточнил Стрымбей.

Кто совершает в Молдове грабежи и разбойные нападения>>>

На вопрос о том, обязаны ли ломбарды проверять и отслеживать устройства, которые им сдают, эксперт отметил, что у таких заведений нет каких-либо баз данных.

"Ломбард в первую очередь берет персональные данные человека, который приходит сдавать, не имеет значения, что именно: украшения, ноутбук, телефон или еще что-то. Эта информация вносится в базу данных ломбарда", – рассказал старший офицер по расследованию преступлений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Неудачливого налетчика осудили на девять лет за попытку грабежа "обменки"
Самый глупый грабеж года: вор залез в храм, не подозревая, что его снимают
Свежие криминальные скандалы в Молдове: разбои, грабежи и контрабанда


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Cantonese Opera II китайского фотографа Queenie Cheen, ставший победителем в категории Eyes of the World в конкурсе 10th Mobile Photography Awards
Фото: мобильная красота – победители конкурса Mobile Photography Awards
Видео: Самые важные события и заявления в Молдове, прошедшие за неделю
Видео: самые важные события и заявления в Молдове за неделю
Урожайная статистика Молдовы
Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться