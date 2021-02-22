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Хорошая новость для жителей Молдовы в Испании: что заявили власти

© CC BY 2.0 / er Guiri / Rojigualda
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210222/33722031/khoroshaya-novost-dlya-zhiteley-Moldovy-v-Ispanii-chto-zayavili-vlasti.html

Молдавская дипломатическая миссия в Испании сообщает об открытии в скором времени консульства в Барселоне.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В скором времени граждане Молдовы, временно или постоянно находящиеся на территории Испании, смогут воспользоваться консульскими услугами в Барселоне. Об этом сообщается на официальной странице посольства Молдовы в Испании в Facebook.

"Скоро граждане Молдовы, временно или постоянно находящиеся на территории Испании, смогут воспользоваться консульскими услугами и в городе Барселона", – сказано в сообщении дипмиссии.

В частности, в Барселоне и граждане Молдовы и иностранцы, смогут обратиться за полным спектром консульских услуг, а также за полной поддержкой Генерального консульства в пределах, предусмотренных законом.

Офицеры испанской полиции на контрольно-пропускном пункте в Мадриде. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue
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Услуги будут доступны после открытия Генерального консульства Молдовы в Барселоне. Сейчас команда специалистов молдавского дипведомства находится на месте и полностью занимается подготовкой штаб-квартиры консульства как с юридической, так и с логистическом плане. В компетенцию дипломатических представительств и консульств Молдовы входит оказание помощи любому гражданину республики, независимо от его статуса в стране пребывания.

Граждане Молдовы могут обратиться в дипломатические представительства или консульские учреждения республики для получения документов, удостоверяющих личность, запроса разрешения на эмиграцию, решения вопросов, связанных с гражданством и прочими.

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