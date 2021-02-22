В Окнице – забастовка железнодорожников, они вышли на рельсы

Коллектив требует выплаты задолженности по зарплатам за последние три месяца. Телеграмму с угрозой остановить железнодорожное движение представители забастовщиков недавно отправили директору "Железной дороги Молдовы" Адриану Ончану.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Работники Окницкого железнодорожного узла в понедельник, 22 февраля, вышли на забастовку. Они проводят митинг на железнодорожных путях. Участники акции объявили о прекращении исполнения своих обязанностей и обсуждают возможность остановки работы железнодорожного узла на неопределенное время.

Телеграмму с угрозой остановить железнодорожное движение представители забастовщиков недавно отправили директору "Железной дороги Молдовы" Адриану Ончану.

В начале февраля Ончану сообщил Sputnik Moldova, что компания задолжала своим сотрудникам зарплаты за ноябрь и декабрь прошлого года.

"Мы пытались держать ситуацию с заработной платой под контролем, но, когда начались аресты банковских счетов, мы уже ничего не могли сделать и платили зарплату с опозданием. Мы постараемся заплатить им. Мы планируем продавать металлолом, оборудование, которые мы не используем, у нас есть и другие проекты, которые могли бы принести некоторую прибыль", – сказал директор ЖДМ.

Ранее, 5 января, сотрудники Окницкого узла также вышли на акцию протеста с требованием погашения долгов по зарплате.

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатам деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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