Опрос: Более половины граждан Молдовы не хотят вакцинироваться от COVID-19

Примерно такое же число опрошенных заявили, что пандемия сильно либо очень сильно повлияла на их жизнь.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. По данным опроса Ассоциации социологов и демографов, 56,2% граждан Молдовы не хотят вакцинироваться от коронавируса.

Только 33% опрошенных заявили, что они готовы получить вакцину от коронавирусной инфекции. Еще около 10% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

При этом более 55% опрошенных граждан сказали, что пандемии сильно либо очень сильно повлияла на их жизнь.

Более 40% респондентов - за то, чтобы правительство занималось в первую очередь восстановлением экономики, а не пандемией, 51,5%, наоборот, считают что правительство должно направить все силы на спасение граждан.

Почти 42% участников социсследования ответили, что система здравоохранения справляется с кризисной ситуацией, еще 25,7% считают, что скорее справляется, 18% - что не справляется, и только 10% придерживаются мнения, что медики совсем не справляются с пандемией.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы с 12 по 20 февраля. В нем принял участи 1191 респондент из 89 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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