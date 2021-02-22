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Вакцинация.

Опрос: Более половины граждан Молдовы не хотят вакцинироваться от COVID-19

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (169)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210222/33726377/opros-bolee-poloviny-grazhdan-moldovy-ne-khotyat-vaktsinirovatsya-ot-covid-19.html

Примерно такое же число опрошенных заявили, что пандемия сильно либо очень сильно повлияла на их жизнь. 

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. По данным опроса Ассоциации социологов и демографов, 56,2% граждан Молдовы не хотят вакцинироваться от коронавируса. 

Только 33% опрошенных заявили, что они готовы получить вакцину от коронавирусной инфекции. Еще около 10% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

При этом более 55% опрошенных граждан сказали, что пандемии сильно либо очень сильно повлияла на их жизнь. 

Более 40% респондентов - за то, чтобы правительство занималось в первую очередь восстановлением экономики, а не пандемией, 51,5%, наоборот, считают что правительство должно направить все силы на спасение граждан.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Георгий Зимарев
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Почти 42% участников социсследования ответили, что система здравоохранения справляется с кризисной ситуацией, еще 25,7% считают, что скорее справляется, 18% - что не справляется, и только 10% придерживаются мнения, что медики совсем не справляются с пандемией.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы с 12 по 20 февраля. В нем принял участи 1191 респондент из 89 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (169)

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