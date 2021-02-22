Ситуация с COVID-19 в Кишиневе тревожная, утверждают в мэрии

На еженедельном заседании оперативных служб столичной администрации в понедельник обсуждалась эпидситуация в городе.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Количество мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией в муниципальных больницах Кишинева сократилось. Об этом в понедельник на заседании оперативных служб столичной мэрии заявила начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски.

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По ее словам, число пациентов с COVID-19, которым требуется госпитальное лечение, выросло, так что заполняемость больничных учреждений достигла предела.

"При максимальной вместимости в 1400 коек в муниципальные больницы госпитализированы 1320 пациентов с коронавирусом", – отметила она.

Бучарски также проинформировала, что в конце минувшей недели в муниципальных учреждениях здравоохранения было дополнительно организовано 237 койко-мест, и это максимальная степень загрузки.

"Во всех муниципальных учреждениях здравоохранения созданы дополнительные места, в том числе и в кабинетах сотрудников, достигнута максимальная вместимость в 1400 больничных коек плюс 200 мест в hаспределительном центре Moldexpo", – заявила Бучарски.

Глава городского управления здравоохранения сообщила также о росте числа пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой коронавируса. Она привела статистику, согласно которой в настоящее время госпитализированы 50 пациентов в крайне тяжелом состоянии, 368 – в тяжелом, 827 – в состоянии средней тяжести.

Бучарски выразила обеспокоенность увеличением количества случаев COVID-19 среди подростков 13-17 лет: по ее словам, это 2,7 процента от общего числа заболевших коронавирусом.

На сегодняшний день в Молдове зарегистрировано 176 752 случая COVID-19. От вызванных коронавирусом осложнений скончались 3780 человек, в том числе 87 медицинских работников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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