Жители Молдовы по-прежнему против вступления страны в НАТО

Ассоциация социологов и демографов представила результаты опроса общественного мнения, посвященного социально-экономической ситуации в Молдове в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошел референдум о вступлении в НАТО, 54% граждан проголосовали бы против. Таковы данные опроса, обнародованного 22 февраля Ассоциацией социологов и демографов.

За выступили бы всего 26,5%, не приняли бы участия в голосовании 9,8%. Еще 6,5% не знают, что такое НАТО, а 3,2% отказались отвечать на этот вопрос.

По вопросу вступления Молдовы в наднациональные союзы мнения опрошенных разделились. Около 42% респондентов поддерживают идею вступления Молдовы в Евросоюз, а 39,4% выступают за интеграцию страны в Евразийский экономический союз.

Опрос проводился с 12 по 20 февраля. В нем принял участие 1191 респондент из 89 населенных пунктов страны. Погрешность составляет 3%.

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