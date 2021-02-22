Почти две тысячи нарушений всего за два дня: что заявили в полиции Молдовы

Итог выходных: водители превышали скорость в 853 случаях, вели машину в нетрезвом состоянии в 31 случае. В результате безрассудных действий участников дорожного движения произошло 11 ДТП, в них погибло 2 человека и 10 получили травмы.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Неутешительные данные опубликовали правоохранительные органы Молдовы. По сводке полиции, лишь за прошедшие два выходных дня в стране зарегистрировано почти 2 тысячи нарушений ПДД. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка.

Как уточнили в ведомстве, в период с 20 по 21 февраля после проведенных по всей стране мероприятий патрульные инспекторы выявили более 1800 нарушений ПДД.

В топе - две провинности.

"853 водителя превысили скоростной режим, 160 нарушили правила остановки и не отдавали приоритет пешеходам и другим участникам дорожного движения", - отметили в инспекторате.

Также остаются частыми случаи вождения в нетрезвом виде, таких зафиксировали 31.

Вмешательство полиции потребовалось в 109 случаях.

За отчетный период по вине безрассудных водителей в стране произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы и 2 человека погибли.

Правоохранители подчеркнули, что усилили патрулирование по всей стране, чтобы препятствовать и предотвращать вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Это основные причины дорожно-транспортных происшествий.

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