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Кладбище Св. Лазарь

Мэр Кишинева возмущен фактом восстановления в должности директора кладбища

© Sputnik / Ciobanu Victor
Общество
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Тема:
События Кишинева (197)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210222/33729419/mer-chisinau-vozmushen-vosstanovleniem-v-dolzhnosti-direktora-kladbisha.html

Градоначальник заявил: он сделает все, чтобы "замешанные в коррупционных скандалах" люди не занимали должностей в подразделениях мэрии столицы.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил возмущение решением суда, которым был восстановлен в должности директор муниципального кладбища Святого Лазаря.

Молоток судьи.
© Sputnik / Максим Богодвид
Суд решил: администратора кладбища "Святого Лазаря" в Кишиневе арестовали
Решение инстанции градоначальник назвал в соцсетях "чудесами", саркастически заметив, что "чудеса в нашей стране бывают разные, особенно в части судебных решений". Он напомнил о многочисленных случаях вынесения инстанциями вердиктов, которые легализовывали незаконное строительство в Кишиневе.

"Коррумпированным личностям не место на муниципальных должностях!" — написал Чебан и опубликовал кадры оперативной видеосъемки, на которых один из администраторов кладбища вымогает у посетителя деньги за "хорошее место" для захоронения.

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"Я сделаю все возможное, чтобы люди, замешанные в коррупционных скандалах, никогда больше не занимали место в подразделениях примэрии Кишинева", — заявил Чебан, сообщив, что на решение суда о восстановлении Павла Ени в должности уже подана апелляция.

Кладбищенское дело

Напомним, в ноябре 2020 года по делу о коррупции в администрации кладбища Св. Лазаря, самого большого в Молдове и одного из крупнейших в Европе, было арестовано ценностей на сумму более 2 миллионов леев (около 100 тысяч евро).

По делу проходят 32 подозреваемых, которые вымогали у родственников усопших незаконные платежи, в том числе за резервирование мест на кладбище.

В ходе обысков по 22 адресам были изъяты наличные деньги на сумму 700 тысяч леев в разных валютах, сообщал в ноябре Национальный антикоррупционный центр.

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Тема:
События Кишинева (197)

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Теги:
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