Мэр Кишинева возмущен фактом восстановления в должности директора кладбища

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил возмущение решением суда, которым был восстановлен в должности директор муниципального кладбища Святого Лазаря.
"Коррумпированным личностям не место на муниципальных должностях!" — написал Чебан и опубликовал кадры оперативной видеосъемки, на которых один из администраторов кладбища вымогает у посетителя деньги за "хорошее место" для захоронения.
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"Я сделаю все возможное, чтобы люди, замешанные в коррупционных скандалах, никогда больше не занимали место в подразделениях примэрии Кишинева", — заявил Чебан, сообщив, что на решение суда о восстановлении Павла Ени в должности уже подана апелляция.
Кладбищенское дело
Напомним, в ноябре 2020 года по делу о коррупции в администрации кладбища Св. Лазаря, самого большого в Молдове и одного из крупнейших в Европе, было арестовано ценностей на сумму более 2 миллионов леев (около 100 тысяч евро).
По делу проходят 32 подозреваемых, которые вымогали у родственников усопших незаконные платежи, в том числе за резервирование мест на кладбище.
В ходе обысков по 22 адресам были изъяты наличные деньги на сумму 700 тысяч леев в разных валютах, сообщал в ноябре Национальный антикоррупционный центр.
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