"Мы голодаем, а вы над нами издеваетесь": в Окнице работники разругались с главой ЖДМ

Телефонный разговор на повышенных тонах произошел в понедельник у железнодорожников Окницкого узла с главой ЖДМ.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Десятки работников Окницкого железнодорожного узла, объявившие забастовку и перекрывшие железную дорогу в понедельник, заявляют, что отчаяние людей достигло предела, так как уже несколько месяцев они не получают зарплату. Недовольство протестующих вызвало то, что глава "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) Адриан Ончану не приехал на митинг, чтобы поговорить с работниками. Один из железнодорожников позвонил Ончану по телефону. Разговор шел по громкой связи, так что все имели возможность высказаться.

"Мы не уедем отсюда, пока не получим зарплату. Если железная дорога никому не нужна - закрываем, разбираем, сдаем в металлолом и ставим точку", - заявил один из протестующих. © Sputnik / Miroslav Rotari "Железная дорога Молдовы" – боксер в глубоком нокдауне

Адриан Ончану призвал протестующих не скандировать предвыборные лозунги. Это еще больше возмутило работников ЖДМ.

"Разве то, что мы от голода умираем, - лозунги? Наши дети голодают: у нас отключили электричество и газ, мы все в кредитах", - парировали люди.

Глава ЖДМ заявил, что делает все от него зависящее, чтобы до конца недели найти деньги на выплату заработной платы, и призвал железнодорожников написать письмо президенту.

"Я был в парламенте и правительстве, говорил с президентом. Со всеми говорил. Я потребовал, чтобы они дали нам деньги из бюджета, иначе мы не сможем решить проблему. Дальше нужно работать, если есть желание работать. Я знаю, что у вас есть проблемы. Я, как и вы, не получаю зарплату. Я делаю все, что в моих силах, чтобы найти деньги и выплачивать зарплату", - сказал Адриан Ончану.

Протестующие обсуждают возможность приостановки работ на железнодорожном узле на неопределенный срок.

"За тепло надо платить, у нас нет возможности где-то работать. В теплый сезон я ходила с сыном на сбор яблок, днем работала. Но теперь нам больше негде работать. В больших городах есть перспективы – здесь ничего нет", - говорит одна из митингующих.

Людей возмутило, что никто из местных властей не вышел к ним.

"Где окницкие власти? Почему они не пришли поговорить с нами? Пусть Майя Санду придет и решит проблемы. Нам обещали выплатить зарплату в конце декабря. Пусть приедут депутаты, президент, глава ЖДМ. Мы не уедем отсюда, пока не получим зарплату. Мой ребенок ушел в школу утром без завтрака. Как жить дальше?" - говорит один из работников железной дороги.

Представитель Окницкого железнодорожного узла заявил, что перекрытие железной дороги нелегально и участники акции могут быть привлечены к ответственности перед законом. Однако это не остановило протестующих. Хотя им пообещали, что до конца этой недели зарплата будет выплачена, люди не отступают. Железнодорожники настаивают на приостановке работы до выполнения финансовых обязательств перед ними.

"Пообещали, что зарплата будет выплачена до конца этой недели. Люди не слушают и продолжают протестовать. Это действие якобы незаконно. Нам запрещено перекрывать железную дорогу. У нас есть право только работать", - сказал один из протестующих.

Корреспондент Sputnik Молдова попытался связаться с главой ЖДМ, но Адриан Ончану на телефонный звонок не ответил.

Ранее он сообщил агентству, что ЖДМ накопила задолженности по оплате труда за ноябрь и декабрь 2020 года.

"Мы пытались держать ситуацию с зарплатами под контролем, но, когда начались аресты банковских счетов, мы ничего не смогли сделать и выплатили зарплату с опозданием. Мы постараемся им заплатить. Мы планируем продавать металлолом, оборудование, которое не используем, у нас есть другие проекты, которые могут принести некоторую прибыль", - сказал директор ЖДМ.

По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность ГП "Железная дорога Молдовы" составила 459,4 миллиона леев, а задолженность по заработной плате - 35,5 миллиона леев.

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