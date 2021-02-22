16:01 22 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.31
  • USD17.55
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Европейская комиссия. Архивное фото

Молдова получит от Еврокомиссии грант в размере 15 миллионов евро

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210222/33730163/moldova-poluchit-ot-evrokomissii-grant-v-razmere15-millionov-evro.html

Глава государства заявила, что деньги выделены в рамках проекта по борьбе с распространением эпидемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Подписано финансовое соглашение между Европейской комиссией и Молдовой о выделении гранта в размере 15 миллионов евро. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

Деньги выделены в рамках проекта по повышению устойчивости Республики Молдова к влиянию пандемии COVID-19.

Клаус Йоханнис
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Обещания Йоханниса: Румыния предоставит Молдове вакцину от COVID-19 и грант

"Эта помощь очень важна и необходима для Республики Молдова. Я буду настаивать на том, чтобы деньги доходили до секторов, наиболее пострадавших от пандемии: здравоохранения, сельского хозяйства, малых и средних предприятий. Я также попрошу учреждения следить за тем, как эти деньги распределяются, чтобы они доходили до людей, которые больше всего нуждаются в поддержке", — написала в социальных сетях Майя Санду.

Ранее президент объявила, что подписала указ об инициировании переговоров по соглашению с Европейской комиссией о предоставлении республике со стороны ЕС финансовой помощи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Обещания Йоханниса: Румыния предоставит Молдове вакцину от COVID-19 и грант
Квоты, гранты и стипендии: что получат иностранные студенты в России
Теги:
помощь


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Cantonese Opera II китайского фотографа Queenie Cheen, ставший победителем в категории Eyes of the World в конкурсе 10th Mobile Photography Awards
Фото: мобильная красота – победители конкурса Mobile Photography Awards
В Абу-Даби открылась выставка оружия IDEX 2021
В Абу-Даби открылась выставка оружия IDEX-2021
Урожайная статистика Молдовы
Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться