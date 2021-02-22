Молдова получит от Еврокомиссии грант в размере 15 миллионов евро

Глава государства заявила, что деньги выделены в рамках проекта по борьбе с распространением эпидемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Подписано финансовое соглашение между Европейской комиссией и Молдовой о выделении гранта в размере 15 миллионов евро. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

Деньги выделены в рамках проекта по повышению устойчивости Республики Молдова к влиянию пандемии COVID-19.

"Эта помощь очень важна и необходима для Республики Молдова. Я буду настаивать на том, чтобы деньги доходили до секторов, наиболее пострадавших от пандемии: здравоохранения, сельского хозяйства, малых и средних предприятий. Я также попрошу учреждения следить за тем, как эти деньги распределяются, чтобы они доходили до людей, которые больше всего нуждаются в поддержке", — написала в социальных сетях Майя Санду.

Ранее президент объявила, что подписала указ об инициировании переговоров по соглашению с Европейской комиссией о предоставлении республике со стороны ЕС финансовой помощи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova