COVID-19 в Молдове: сколько школ и детсадов закрыты на карантин

В Министерстве образования следят за эпидемиологической ситуацией во всех учебных заведениях республики. Ведомство представило еженедельный отчет.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В настоящее время 15 учреждений среднего образования и 261 класс в республике закрыты на карантин и работают дистанционно. Такие данные представили в понедельник в Министерстве образования, культуры и исследований.

"Число учащихся с положительным тестом на коронавирус составляет 363, еще 6602 находятся на самоизоляции. Коронавирус выявлен у 317 учителей, еще 319 – на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус подтвердился у 119 человек, а 120 помещены на самоизоляцию", – пояснили в министерстве.

Как уточнили в министерстве, на данный момент 18 детских садов и 48 групп находятся на карантине. Сообщается, что вирус подтвердился у 26 детей, 103 дидактических кадров и 84 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 1815 детей, 158 педагогов и 170 сотрудников вспомогательного персонала.

Профессиональное и высшее образование

Что касается профтехучилищ, то за 15-19 февраля вирус подтвердился у 27 учащихся, 28 учителей и 15 сотрудников вспомогательного персонала. При этом 20 групп переведены на самоизоляцию.

За аналогичный период COVID-19 выявили у 16 студентов вузов, 18 преподавателей и троих работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находятся 24 учащихся.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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