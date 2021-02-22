В кишиневских больницах закончились места для COVID-пациентов

Врачи и медсестры жертвуют свои личные кабинеты, чтобы оборудовать дополнительные места в муниципальных больницах.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. В Кишиневе продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом, а в столичных больницах больше нет мест - ни простых, ни реанимационных. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Кишинева Ион Чебан.

"Мы задействовали все возможные помещения и локации. Более того, врачи и медсестры отказались от своих кабинетов, чтобы оборудовать дополнительные места в муниципальных больницах", - пишет глава столичной администрации.

В настоящее время общее количество мест для больных коронавирусом в муниципальных больницах, по словам Чебана, включая Центр COVID-19 на MoldExpo, превышает 1400 - это около 50% от общего количества по стране. В кишиневских медучреждениях с профилем COVID-19 было дополнительно оборудовано более 80 мест.

"Благодарю медицинский персонал, который, несмотря на сложные условия работы, ставит здоровье людей выше собственного комфорта. Совместно с Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты мы продолжим изыскивать помещения в стратегических медицинских учреждениях, чтобы пополнить количество мест для лечения пациентов с коронавирусом", - обещает столичный градоначальник.

Чебан также отметил, что в настоящее время все медучреждения муниципия готовы к вакцинации, персонал обучен, подготовлены места для осуществления этого процесса.

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