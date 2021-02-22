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Общественный транспорт

Список маршруток, которые не выйдут на рейсы в Кишиневе 23 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (171)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210222/33731132/Spisok-marshrutok-kotorye-ne-vyydut-na-reysy-v-chisinau-23-fevralya.html

Во вторник многие молдавские компании, занимающиеся автомобильными пассажирскими перевозками, проводят акцию протеста – сотни машин не выйдут в рейсы. Какие столичные маршруты приостановят работу, смотрите в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Транспортники опубликовали список маршруток, которые не выйдут в рейсы во вторник, 23 февраля. Таким образом, перевозчики выражают протест с ужесточением ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

На маршруты во вторник не выйдут микроавтобусы №184, 173, 157, 162, 166, 134, 120, 190, 178, 112, 140, 103, 121, 138, 159, 151, 119, 165, 175, 117, 106, 108, 185, 113, 186, 192.

© Photo : Consiliului APOTA
Cписок маршруток, которые не выйдут на рейсы в Кишиневе

Медицинские маски, сшитые студентками
© Sputnik / Максим Богодвид
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"Частные транспортные пассажирские компании в Кишиневе поддерживают протест 23 февраля, объявленный Советом Ассоциации работодателей автоперевозчиков путем временной приостановки работы в течение 23 февраля. Мы хотели бы выполнять требования в постановлении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья №45 , но у нас нет таких финансовых возможностей", – отметили перевозчики.

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Там отметили, что в сложившихся условиях работа городского пассажирского транспорта нерентабельна. "Для выполнения требований вышеуказанного постановления нам необходимы дополнительные финансовые средства", – уточнили транспортники.

Скорая помощь. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Согласно постановлению комиссии от 15 февраля, в Молдове из-за ситуации с COVID-19 продили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила для работы общественного транспорта. В частности, было решено ограничить число пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте городского, районного и межрегионального сообщения до 50% от посадочной способности. Перевозчики выразили несогласие с этим решением и объявили о протесте 23 февраля. В субботу, 20 февраля, члены комиссии решили приостановить до 28 февраля включительно ограничение, согласно которому транспорт должен быть заполнен только на 50%. При этом перевозчикам дали срок для того, чтобы они продемонстрировали строгое соблюдение противоэпидемиологических мер в транспорте. В противном случае власти пообещали вернуть жесткие меры. Перевозчики заявили, что не намерены отказываться от протестной акции 23 февраля. Во вторник в общей сложности в рейсы не выйдут порядка 2500 тысяч машин.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (171)

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