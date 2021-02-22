Минобразования приняло решение о проведении школьных олимпиад в Молдове

Школьным олимпиадам в республике быть – Министерство образования, культуры и исследований уточняет, что для этих целей разработана специальная инструкция, чтобы не допустить распространения COVID-19.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. С 27 февраля в Молдове начнут организовывать школьные олимпиады с физическим присутствием детей в помещениях, чтобы они могли выполнить задания в письменной форме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, культуры и исследований в понедельник.

"Министерство объявляет об организации с 27 февраля районных и муниципальных олимпиад для общеобразовательных учреждений и зональных - для учреждений профессионально-технического образования - с физическим присутствием лиц в помещениях центров для сдачи письменных заданий", – сказано в сообщении Минобразования.

В ведомстве сообщили, что разработана Инструкция о мерах по профилактике и предотвращению распространения COVID-19, применимая к организации школьных олимпиад по изучаемым предметам. Эта инструкция в ближайшее время будет доведена до сведения местных специализированных органов в сфере образования и профессионально-технических учебных заведений.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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