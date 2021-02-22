Алекса: 23 февраля движение транспорта в Молдове будет парализовано

Забастовка перевозчиков грозит на один день остановить практически весь пассажирский автомобильный транспорт в стране.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Перевозчики призывают жителей Молдовы 23 февраля либо вовсе отказаться от поездок на автомобильном пассажирском транспорте, либо заранее продумать свой маршрут.

В результате однодневной забастовки "движение транспорта будет практически парализовано", заявил в радиостудии Sputnik Молдова глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

Перевозчики бастуют против новых ограничений, принятых по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОС). Максимально допустимое число пассажиров в автобусах решено ограничить 50 процентами от вместимости транспортного средства.

© Sputnik / Mihai Caraus Олег Алекса

"И до сих пор транспорт не процветал как бизнес, а сейчас даже бензин не сможем купить. Ежедневно из сел утром люди едут не работу в Кишинев или в районные центры. Допустим, на остановке ждут 15 человек, но из-за ограничений мы сможем взять только десять. Власти могут сказать, что делать оставшимся пяти людям? Им дали какую-то альтернативу?" — задал риторический вопрос Алекса.

По словам представителя работодателей в области пассажирского автотранспорта, для того чтобы обеспечить перевозку всех пассажиров в условиях новых ограничений, необходимо как минимум 300 дополнительных машин. Кроме того, понадобится столько же водителей.

"У нас нет ни столько автобусов, ни дополнительных шоферов, люди покидают отрасль. Маршруты станут нерентабельными и потребуют субсидий", — заявил Алекса. "В этих условиях задачи, которые ставят власти, нереализуемы".

Власти проверят, как перевозчики соблюдают правила по борьбе с эпидемией

В свою очередь, представитель Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Даниэла Демишкан сообщила, что решения принимаются властями исходя из эпидемиологической ситуации. Она напомнила, что комиссия руководствуется национальным планом по борьбе с эпидемией COVID-19, где четко указаны меры, которые необходимо принять в той или иной ситуации.

Так, объявление "красного кода" эпидопасности на той или иной территории позволяет местной Чрезвычайной комиссии общественного здоровья принять ряд мер по предотвращению распространения инфекции.

"В Молдове к настоящему моменту 32 административные территории находятся в красной зоне и еще 5 — в оранжевой", — сказала она в эфире радиостудии Sputnik Молдова. — Главный индикатор для нас — это прежде всего новые случаи, зарегистрированные за определенный период". В числе мер по борьбе с эпидемией числятся и ограничения в области пассажирских перевозок.

Вместе с тем Демишкан напомнила, что после консультаций с перевозчиками и профильными госструктурами члены НЧКОС приняли решение приостановить ввод новых ограничений до 28 февраля.

"Если до 28 февраля перевозчики продемонстрируют способность соблюдать противоэпидемические меры, и мы увидим реальное уменьшение числа новых случаев, то может быть одобрен возврат к прежнему режиму работы", — сказала она.

Суть конфликта транспортников и эпидемиологов

Согласно постановлению комиссии от 15 февраля, в Молдове из-за ситуации с COVID-19 продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила для работы общественного транспорта. В частности, было решено ограничить число пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте городского, районного и межрегионального сообщения до 50% от посадочной способности.

Перевозчики выразили несогласие с этим решением и объявили о протесте 23 февраля. В субботу, 20 февраля, члены комиссии решили приостановить до 28 февраля включительно ограничение, согласно которому транспорт должен быть заполнен только на 50%.

При этом перевозчикам дали срок для того, чтобы они продемонстрировали строгое соблюдение противоэпидемиологических мер в транспорте. В противном случае власти пообещали вернуть жесткие меры. Перевозчики заявили, что не намерены отказываться от протестной акции 23 февраля. Во вторник в общей сложности в рейсы не выйдут порядка 2500 тысяч машин.

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