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Медработники

Свежие данные Минздрава: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (174)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210222/33732348/svezhie-dannye-minzdrava-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-za-sutki.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 177 тысяч.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 655 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в понедельник.

Медицинский работник
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
В Молдове продлено ЧП в здравоохранении: введены новые ограничения

Выявлено три эпизода "импорта" инфекции – из Румынии, Украины и Чехии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 177 407.

За минувшие 24 часа проведено 1879 тестов, при этом повторно — 198.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 22 медработников: восьмерых врачей, 10 медсестер и четверых человек вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находится 281 пациент (в том числе 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Полиция.
© Sputnik / Mihai Caraus
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По данным Минздрава, за сутки выздоровели 702 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 162 595 .

Зафиксировано еще 19 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3799.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выражает соболезнования в связи со смертью 73-летней Евгении Басистой, которая работала до 2009 года в качестве старшего лаборанта Онкологического института. Ее госпитализировали 15 февраля в Институт скорой помощи", – отметили в структуре.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (174)

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