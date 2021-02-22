Фото: мэрцишоры, которые покорят любого, – самые необычные украшения

Остались считаные дни до того, как на груди многих жителей Молдовы появятся мэрцишоры – символы весны. Из года в год мастера удивляют различными моделями этих красно-белых аксессуаров, которые выглядят как настоящие произведения искусства.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Весну в Молдове встречают мэрцишорами — весенними украшениями, которые символизируют любовь, обновление, пробуждение природы, красоту и надежду. Люди дарят друг другу красно-белые бутоньерки, которые, также как и праздник, называются мэрцишорами. Покупка этого аксессуара в конце февраля в республике стало уже чем-то привычным. Каждый год хочется, чтобы две нити красного и белого цвета выглядели как-то по-особенному и привлекали внимание окружающих. Необычные мэрцишоры корреспондент Sputnik Молдова нашел в коллекции столичной мастерицы Кристины Доба. Ее работы покоряют даже самых привередливых покупателей.

© Sputnik / Mihai Caraus Мэрцишоры

К примеру, балерины с юбочками из перьев или фатина не могут не привлечь внимание.

© Sputnik / Mihai Caraus Мэрцишоры в виде балерин

В интервью Sputnik Молдова Кристина Доба рассказала, что раскрыла в себе талант создания мэрцишоров после того, как воспитательница ее дочери попросила родителей сделать эти украшения вместе с малышами, чтобы организовать выставку в детском саду. Тогда, приведя дочь на занятия танцем, женщина представила двух балерин – красную и белую – мэрцишор, другими словами. После того, как она воплотила свою задумку в жизнь, Кристина поделилась фотографией этого весеннего аксессуара в социальных сетях. Так у нее появились первые заказы. Созданием украшений она занимается уже на протяжении четырех лет.

"Не ожидала, что мой мэрцишор покорит стольких людей, и, конечно, меня это очень порадовало. Так я продолжала творить и воплощать свои идеи в жизнь. Я рада, что из года в год мои клиенты верны мне и служат источником вдохновения для того, чтобы делать для них красивые вещи", – рассказала собеседница.

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus

Процесс изготовления мэрцишоров © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 11 © Sputnik / Mihai Caraus Процесс изготовления мэрцишоров

Кристина создает декоративные мэрцишоры больших размеров, которые используют для украшения детских садов, школ или дома.

"Источник вдохновения – это мои клиенты. Они звонят, спрашивают, что нового будет в этом сезоне, а некоторые даже предлагают идеи мэрцишоров, которыми они порадуют близких. Это делает меня счастливой и вселяет надежду, что я все делаю правильно. Мэрцишоры дарят учителям, кумовьям, друзьям", – добавила Кристина Доба.

© Sputnik / Mihai Caraus Martisoare handmade

В то же время мастерица создает и классические мэрцишоры, которые носят на груди, со значком из дерева с использованием принтов, цветов, перьев или ткани. Каждое украшение упаковывается в специальные конверты и содержат различные персонализированные послания.

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"Мэрцишоры персонализированы. Можно подобрать украшения для работников разных областей – для врачей, фармацевтов, парикмахеров, певцов, спортсменов, тренеров, писателей, поваров и даже начальников. Мэрцишоры для любителей почитать, для мам девочек или мальчиков, беременных. Есть и варианты для детей с персонажами из мультфильмов. В этом году также очень популярны фламинго. Стараюсь, чтобы все материалы, которые использую для изготовления, были экологичными, а сами изделия выглядели по-особенному", – рассказала женщина.

© Sputnik / Mihai Caraus Мэрцишор

С понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 Кристина работает бухгалтером в сельскохозяйственном магазине. После трудового дня она берет в руки ножницы, клей, нитки и все необходимые материалы. Работает много, но утверждает, что делает все с энтузиазмом, тем более что семья не только поддерживает ее, но и помогают ей в это деле.

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"Мама помогает мне создавать мэрцишоры, муж доставляет заказы, а дочь выносит мне вердикт, нравится ли ей то, что я делаю. Каждая деталь мэрцишора производится у нас дома. Большую часть времени уходит на плетение нитей – оно должно быть идеальным. Это семейный бизнес, и если бы мои родственники не поддержали меня, я не знаю, продолжала бы я с таким энтузиазмом. Эта деятельность стала частью моей жизни, она наполняет мою душу", – говорит Кристина.

© Sputnik / Mihai Caraus Мастерица Кристина Доба

Над созданием мэрцишоров Кристина начинает работать с января. Она не ходит на выставки, так как не успевает из-за основной работы, а продает свои работы в социальных сетях. На данный момент она не думает бросать свой основной вид деятельности, чтобы полностью посвятить себя изготовлению мэрцишоров.

"Если бы не ситуация с пандемией, может я бы и отказалась от своей основной работы. Но коронавирус нарушил все планы. По крайней мере сейчас за счет такого бизнеса я не смогу покрыть расходы своей семьи. Хорошо, что у меня есть стабильная зарплата, и мы можем противостоять кризису. Может быть, однажды я смогу посвятить себя только своему хобби, а до тех пор я рада, что всегда нахожу силы и после тяжелого рабочего дня могу делать прекрасные вещи", – отметила женщина.

© Sputnik / Mihai Caraus Мэрцишор

По ее словам, в прошлом году у нее были заказы даже из-за рубежа, но сейчас, к сожалению, – нет. Вместо этого появились заявки за пределами города – в различных районах республики.

© Sputnik / Mihai Caraus Мэрцишор

Мэрцишор – традиционный праздник встречи весны, который отмечают в Молдове 1 марта. В первые дни первого весеннего месяца в стране принято дарить друг другу весенние "талисманы" в виде двух цветков, сплетенных из красно-белых ниток.

В основе праздника Мэрцишор лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые также называются мэрцишорами. Некоторые жители Молдовы носят эти талисманы с 1 по 9 марта, а другие – весь месяц. Затем мэрцишоры вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.

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