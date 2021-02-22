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Теплая погода в феврале: как это скажется на организме

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210222/33736146/teplaya-pogoda-v-fevrale-kak-eto-skazhetsya-na-organizme.html

В Молдове резко изменилась погода: на смену арктическому холоду пришли теплые, по-настоящему весенние дни. Однако не все во время такой погоды могут хорошо себя чувствовать, почему – объяснили специалисты.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Резкие перемены погоды сказываются на здоровье людей. Врачи утверждают, что при перепадах температуры повышается риск обострения сердечных и респираторных заболеваний, а также депрессий.

Терапевт-кардиолог Лилия Пуртяну рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что резкие колебания температуры и изменения в атмосфере напрямую влияют на организм, между ними существует сложная связь.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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По ее словам, каждый человек чувствует изменение погоды по-своему. Как отметила Пуртяну, есть метеочувствительные и метеозависимые люди, и те, кто приспосабливается к погодным изменениям.

"Метеочувствительность - это когда человек находится под прямым воздействием погодных изменений, от которых обостряются некоторые заболевания. Метеозависимость выражается в нарушении психического равновесия человека под влиянием атмосферных изменений. Приспособляемые же – те, кто легко адаптируется к любым погодным условиям", – пояснила Пуртяну.

Доктор медицины Луминица Сувейка полагает, что в условиях резких изменений погоды особенно страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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"Чтобы уменьшить негативные последствия, рекомендую людям увеличить физическую активность, есть свежие фрукты и овощи, а при необходимости – обращаться за медицинской помощью", - сказала Сувейка.

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© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Следует отметить, что после нескольких дней с минусовыми температурами, достигавшими в некоторых районах даже до -18 градусов, в стране установилась теплая погода. Так, 21 февраля в Молдове уже было солнечно, а температура резко повысилась до +10 градусов. 22 февраля погода также оставалась теплой.

Как ранее объяснили синоптики, такая перемена связана с приходом теплых воздушных масс с юга. Дневная температура до +14 градусов может продержаться до 27 февраля. Затем к первым числам марта похолодает примерно на 3 градуса. 

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