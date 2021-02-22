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Комрат, ул. Котовского. Архивное фото

"Гагаузское село с видами на Ялпуг". Представлен генплан развития Комрата

© Photo : Примэрия мун. Комрат
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210222/33736470/gagauzskoe-selo-s-vidami-na-yalpug-predstavlen-genplan-razvitiya-komrata.html

Новые микрорайоны, улицы, лесные насаждения и индустриальные зоны. В столице Гагаузии сегодня представили генеральный план развития города.

Комрат, 22 фев - Sputnik, Максим Топал. Генплан презентовал общественности на публичных слушаниях в Комрате главный архитектор одного из проектных бюро Александр Цэрану. Он отметил, что сложность и ответственность проекта "пугала архитекторов". Все потому, что площадь территории Комрата "практически сопоставима с размером Кишинева". Тем не менее команде, работавшей над проектом, удалось сформировать "очень интересный" документ.

Погода не помеха. В Комрате полным ходом строят объездную дорогу.
© Sputnik / Maxim Topal
"Погода не помеха". В Комрате полным ходом строят объездную дорогу

Генеральный план развития предусматривает зонирование Комрата на частный, туристический и промышленный секторы. Так, в восточной и северной части города запланированы промышленные зоны. Через центр протекает река Ялпуг, которая сегодня больше напоминает отводной коллектор для сбора ливневых вод и сточных отходов. Архитекторы предусмотрели возможность пополнения реки качественной водой.

"Строительство современной очистной станции позволит очищать стоки до состояния практически питьевой воды и возвращать воду в русло реки. Поднять уровень реки можно и с помощью ливневой канализации, которую следует установить на всех улицах города", – сказал Александр Цэрану.

В центре города запланирована одноэтажная зона – "гагаузское село с видами на Ялпуг", как ее назвал примар муниципия Сергей Анастасов. В проекте обозначены участки, которые сильно подвержены эрозии, а лесные насаждения и нуждаются в укреплении. На западной окраине Комрата в перспективе предусмотрена еще одна объездная дорога.

"Здесь следует уже сейчас начинать строить дороги, дополнительные улицы, которые, объединившись, станут частью еще одной объездной дороги. Даже если там сейчас ничего не построено, но будет дорога, канализация и вода – это станет отличным стимулом для прихода инвесторов", – добавил Цэрану.

Работы по ливневой канализации в пойме реки Ялпуг
© Sputnik / Maxim Topal
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На публичных слушаниях один из жителей Комрата поинтересовался, когда местные власти очистят от грязи улицы в микрорайоне "Геофизика", где "с октября невозможно пройти". Первый зампримара Георгий Сары связал эту ситуацию с последствиями строительства канализационных сетей: "После их укладки будет отремонтирована и дорога".

Микрорайону "Геофизика" более 50 лет, и за это время там должны были давно провести канализационные сети, чтобы сегодня власти могли заниматься "только строительством дорог", подчеркнул Анастасов.

"Площадь нашего города – 160 квадратных километров, черта города – 32 квадратных километра. В сравнении с другими городами, даже превышающими Комрат по населению, это очень много. Город удобно расположен. Генпланом определены зоны зеленых парков – от улицы Гаврилюка до озера на окраине города. От Гаврилюка до Освобождения планируем сделать красивые места [для отдыха туристов]. Строить в городе, согласно законодательству, нужно только в соответствии с генеральным планом. Он нам очень нужен был. Надеюсь, что в течение месяца-полутора муниципальный совет его утвердит, и будем работать согласно этому документу", – сказал примар.

Город Комрат вошел в список шести населенных пунктов страны, считающихся флагманами развития. В течение четырех лет столица автономии должна получить из различных бюджетных и небюджетных источников 460 миллионов леев, а потому "генплан города сейчас нужен как никогда".

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