Верно ли, что TikTok — зло: что творят в видеосети жители Молдовы

"TikTok — зло", — самый популярный комментарий в соцсетях к большинству роликов, которые ворвались в информационное пространство Молдовы и уверенно завоевывают в нем все новые высоты. А все потому, что случаются на этих видео обычно всякие безобразия, а молодые люди готовы на что угодно, чтобы привлечь к себе внимание и собрать побольше лайков.

Однако зло злом, но эти ролики активно просматривают и комментируют все больше зрителей в Молдове. Вслед за ростом просмотров в TikTok ринулась и пресса, подкидывая дрова в костер зрительского интереса (и собирая с этого свои сливки в виде роста посещаемости).

Вслед за прессой в TikTok пошли и молдавские политики. И вот с этого момента более или менее (чаще — менее) невинное развлечение превратилось в политический фактор и в серьезный информационный ресурс.

Готовы на что угодно ради лайка

Как и всякая мода, в Молдову TikTok (или, как чаще пишут, "ТТ") пришел не сразу и с большим отставанием от всего остального мира. Однако чем больше мальчиков и девочек в Молдове вовлекались в создание видеороликов, которые проще некуда — ни монтажа, ни идеи там не надо, наводи телефон и снимай, — тем больше появлялось в сети отечественного шок-контента, мимо которого ни один репортер не пройдет.

Популярность ТТ растет не за счет детей, а за счет взрослых. Например, дети разливают горючую жидкость по парте и поджигают, чтобы заснять все это и опубликовать. Глупая и опасная затея — а что об этом думает школьная администрация? Ролик попадает в прессу и вот тогда становится по-настоящему популярен.

Дальше — больше. Недоросли ради лайков прыгают на крыле самолета-памятника. К делу подключается полиция, и это становится уже полноценным сюжетом для телевидения и новостных сайтов.

Иногда жажда славы заканчивается плохо. Молодой человек, пытаясь снять видео для TikTok упал с эскалатора в молле с высоты шести метров — и попал в реанимацию.

Или вот, популярный сюжет — взять в аренду крутую "тачку" и записывать видео из салона, размахивая стартовым пистолетом. И это тоже добавляет работы полиции, а значит, и прессе.

Но все рекорды бьет жанр нарушения правил дорожного движения и скоростных покатушек.

Для видеороликов, где молодые люди снимают на молдавских трассах, плохо приспособленных для таких развлечений, спидометр с зашкаливающей стрелкой в TikTok создают целые группы. Название одной из таких групп, "Золотая молодежь MD", говорит само за себя.

Выяснилось, что у нас в Молдове полно молодых людей, которые жаждут почувствовать себя, пусть на десять секунд, "золотым мальчиком" на дорогой "тачиле". Плохим парнем, которому правила не писаны.

Серьезные автомобилисты уже взывают через прессу к полиции: вам даже искать нарушителей не надо, они сами публикуют видео-доказательства.

Чем занимаются политики в TikTok

Справедливости ради, далеко не весь контент в TikTok нацелен на безобразие — хотя и весь создан, чтобы привлечь внимание. Полным-полно вполне респектабельных, часто — добрых, а иногда и трогательных роликов.

Политики — люди прагматичные, и всегда идут за аудиторией. Как только популярность ТТ в Молдове перешагнула определенный порог, в нем начали появляться аккаунты политических лидеров. Первой в ТТ шагнула Майя Санду, во время предвыборной кампании.

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Стоит ожидать, что скоро в TikTok появятся и другие партийные и общественные лидеры. А где политики — там и политика. Российская аудитория "подключилась" к TikTok намного раньше Молдовы. Популярность этой социальной сети в России так высока, что в ней зарегистрировал официальный аккаунт даже МИД РФ.

​Причем МИД был даже не первым — до него в ТТ была зарегистрирована страница Министерства просвещения РФ.

Скорее всего, в социальную видеосеть, пусть и не сразу, подтянутся и молдавские министерства и ведомства. Научились же они вести свои страницы в Facebook, которые уже выигрывают по оперативности и посещаемости у официальных веб-сайтов. И можно не сомневаться, что раньше чиновников TikTok освоит бизнес. Со временем для кафе, ресторана или магазина отсутствие аккаунта в ТТ будет точно так же вызывать вопросы, как и отсутствие сайта.

И все же, верно ли, что TikTok — зло? Во всяком случае, не больше, чем Facebook или любая другая социальная сеть. Это зеркало, в которое смотрится общество — и кто виноват, если обществу не слишком нравится картина, которую оно наблюдает.

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