Снижение числа пассажиров в транспорте: зачем нужна была эта мера

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. До сих пор меры, введенные властями, игнорировались, поэтому пандемия COVID-19 не отступает, а число инфицированных растет день ото дня. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила Даниела Демишкан.
По ее словам, в этих условиях введение более строгих ограничений и то, что общественный транспорт должен быть заполнен только на 50%, было необходимым и важным.
"В настоящее время у нас в 32 административных территориях действует красный код и в пяти – оранжевый, что обусловлено количеством случаев COVID-19. Есть несколько показателей, которые заставляют нас принимать меры, чтобы остановить распространение инфекции. Речь идет об аннулировании массовых мероприятий, ограничений в работе транспорта, приостановке деятельности рынков и учебных заведений. Это – рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Мы понимаем, что полностью остановить транспорт мы не можем, поэтому сократили число пассажиров", – сказала Демишкан.
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По ее мнению, местная публичная администрация, а также ответственные министерства должны предложить альтернативу другим пассажирам.
Глава управления программ в области общественного здоровья обратила внимание на то, что после 28 февраля Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья может пересмотреть решение об ограничении числа пассажиров в общественном транспорте.
"Посмотрим, как будут соблюдаться меры против COVID-19 в транспорте, также будем отслеживать ежедневно число случаев инфицирования. Увидим показатели и скорректируем меры в зависимости от результатов", – отметила Демишкан.
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