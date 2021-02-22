Снижение числа пассажиров в транспорте: зачем нужна была эта мера

Как в Минздраве объясняют ограничение, согласно которому общественный транспорт должен быть заполнен только на 50%, – комментарий главы управления программ в области общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. До сих пор меры, введенные властями, игнорировались, поэтому пандемия COVID-19 не отступает, а число инфицированных растет день ото дня. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила Даниела Демишкан.

По ее словам, в этих условиях введение более строгих ограничений и то, что общественный транспорт должен быть заполнен только на 50%, было необходимым и важным.

"В настоящее время у нас в 32 административных территориях действует красный код и в пяти – оранжевый, что обусловлено количеством случаев COVID-19. Есть несколько показателей, которые заставляют нас принимать меры, чтобы остановить распространение инфекции. Речь идет об аннулировании массовых мероприятий, ограничений в работе транспорта, приостановке деятельности рынков и учебных заведений. Это – рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Мы понимаем, что полностью остановить транспорт мы не можем, поэтому сократили число пассажиров", – сказала Демишкан.

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По ее мнению, местная публичная администрация, а также ответственные министерства должны предложить альтернативу другим пассажирам.

Глава управления программ в области общественного здоровья обратила внимание на то, что после 28 февраля Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья может пересмотреть решение об ограничении числа пассажиров в общественном транспорте.

"Посмотрим, как будут соблюдаться меры против COVID-19 в транспорте, также будем отслеживать ежедневно число случаев инфицирования. Увидим показатели и скорректируем меры в зависимости от результатов", – отметила Демишкан.

Согласно постановлению комиссии от 15 февраля, в Молдове из-за ситуации с COVID-19 продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила для работы общественного транспорта . В частности, было решено ограничить число пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте городского, районного и межрегионального сообщения до 50% от посадочной способности. Перевозчики выразили несогласие с этим решением и объявили о протесте 23 февраля. В субботу, 20 февраля, члены комиссии решили приостановить до 28 февраля включительно ограничение, согласно которому транспорт должен быть заполнен только на 50%. При этом перевозчикам дали срок для того, чтобы они продемонстрировали строгое соблюдение противоэпидемиологических мер в транспорте. В противном случае власти пообещали вернуть жесткие меры. Перевозчики заявили, что не намерены отказываться от протестной акции 23 февраля. Во вторник в общей сложности в рейсы не выйдут порядка 2500 тысяч машин.

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