COVID-19 нанес серьезный удар туриндустрии: потери сектора колоссальные

Эксперты прокомментировали ситуацию на туристическом рынке республики, а также в мире – какой урон нанес пандемический кризис многоотраслевому сектору.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Туризм – одна из наиболее пострадавших отраслей от пандемии COVID-19. Об этом Sputnik Молдова рассказал глава Ассоциации работодателей индустрии туризма в Молдове Сергей Маня.

По его словам, в 2020 году туристические агентства в республике и гиды были подвергнуты настоящему испытанию. Все виды деятельности в туристической отрасли резко сократились – почти на 90%.

"Туризм – одна из наиболее пострадавших отраслей. Порядка 20% деятельности базировалось на внутреннем туризме. Из-за этой ситуации были заново открыты красивые места в Молдове, различные туристические достопримечательности, музеи, памятники, галереи и прочее", – сказал Маня.

Он отметил, что люди выбирали направления самостоятельно, избегая поездок в больших группах или многолюдные места. Из-за нехватки иностранных туристов потери понесли порядка 500 местных гидов.

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Экономический аналитик, эксперт по туризму Юрий Кротенко в комментарии радиостудии Sputnik Молдова отметил, что туризм – многоотраслевой сектор как в Молдове, так и в мире, поскольку включает в себя такие аспекты, как логистика, транспортные услуги, работа отелей и сельских гостевых пансионов, организация питания и развлечений отдыхающих.

"В целом по туризму падение колоссальное по доходам, по численности туристов. Говорят, что ожидается падение за 2020 год от 850 миллионов до миллиарда человек. Это очень много. По доходам речь идет от 900 миллиардов до триллиона 200 миллиардов долларов. Это колоссальное обрушение", – сказал собеседник.

По его словам, порядка 100-120 миллионов рабочих мест в мире находятся под риском закрытия.

Он обратил внимание, что еще в начале прошлого года ситуация на мировом туристическом рынке была нормальной. В январе 2020-го зафиксирован спад в 1%, в феврале – в 16%, а вот в апреле – уже в 97%, в мае – в 96%.

"Летом немного подтянули, а в декабре все опустилось до минус 85% от предыдущего года. Потери гигантские. Кстати, молдавский туризм не так плохо смотрится на этом фоне. К нам мало приезжало – падение за девять месяцев порядка 50-56% в сравнении с 2019-м. Другое дело – это выездной туризм – здесь у нас всего лишь 18% в сравнении с 2019-м. То есть 18% только поехали за границу. Это очень мало", – подчеркнул собеседник.

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Несмотря на пандемию, жители Молдовы уже начали бронировать путевки на лето. Однако, как отметил эксперт, люди подходят к этому крайне осторожно.

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