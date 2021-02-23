Служба в армии: в Молдове даже митрополит прошел военную школу

Читайте в обзоре Sputnik Молдова воспоминания молдавских политиков об их жизни в погонах, детских мечтах и отношении к армии.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Дата 23 февраля не значится в числе официальных праздников Молдовы, но в народе широко отмечается. О том, как когда-то служили известные в стране политики, чем им запомнилась эти годы, читайте в материале Sputnik Молдова.

Проводы в армию как свадьба

Глава фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ проходил срочную службу на этапе подготовки в Воронежской области, а затем в Горьковской (ныне Нижегородской) области.

© Photo : Facebook / Corneliu Furculita Корнелиу Фуркулицэ в годы службы в армии вместе со своим сослуживцем

"По первоначальному распределению я полгода прослужил в автомобильной учебке, где готовился на сержанта автомобильных войск по обслуживанию специфического автомобильного военного транспорта. Это было в Воронежской области. Там я провел полгода подготовки, получил звание сержанта. После чего по распределению меня направили в воинскую часть, где я проходил всю оставшуюся службу – в Горьковской области", – рассказал он.

По его словам, за полтора года дослужился до старшины, это максимальное звание, которое может получить срочник, а затем уволился и вернулся в родные края.

Он отметил, что служба в Советской армии считалась проверкой для мужчины, становлением личности, экзаменом на взрослость.

"Поэтому всегда считалось, что если парень отслужил, то он уже готов к жизни. Он может жениться и организовывать жизнь", – сказал Фуркулицэ.

© Photo : Facebook / Corneliu Furculita Корнелиу Фуркулицэ в годы службы в армии вместе со своим сослуживцем

Вспоминая годы армейской службы, депутат обратил внимание на то, что выполнил свой долг. "Какие бы дальнейшие события ни произошли, хотя этой родины как таковой уже не стало, но на тот момент она была моей родиной, и я защищал в том числе Молдову, которая входила в состав Советского Союза. Какие задачи были поставлены передо мной, я их выполнил", – отметил собеседник.

Депутат рассказал, что поддерживает отношения со своими сослуживцами и даже иногда встречается с ними.

"Они не из Молдовы. Последние полтора года, которые я служил, в части не было уроженцев из нашей республики. Это были выходцы из других советских регионов. У меня с ними хорошие отношения. С некоторыми мы дружим, в частности, большинство из них находится в Москве. Есть, конечно, и ребята, с которыми я был в Молдове в составе учебки. С некоторыми из них поддерживаем отношения", – добавил Фуркулицэ.

О своей армейской службе он вспоминает так: "Это была совсем другая жизнь, отличающаяся от предыдущей, на гражданке. "Естественно, я помню большинство своих дней службы, потому что они все были по-разному наполнены какими-то событиями, сложностями, вызовами, решениями, которые нужно было выдавать. Но вспоминаю о них с удовольствием", – сказал Фуркулицэ.

© Sputnik / Osmatesco Корнелиу Фуркулицэ в радиостудии Sputnik Молдова

Депутат рассказал, как молодых людей провожали в армию. "По традиции, когда человек уходил в армию, ему устраивали проводы. Мои родители тоже сделали это для меня. И что было смешно, в то время была кампания по борьбе с алкоголизмом… Но что за проводы армейские без хотя бы одного стакана вина. Поэтому на столе были кувшины из-под компота, а в кувшинах был алкоголь", – сказал Фуркулицэ.

Мечта детства нынешнего генерала

Исполняющий обязанности министра обороны Молдовы генерал Виктор Гайчук прошел военную подготовку в Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков.

© Photo : Facebook / Victor Gaiciuc Виктор Гайчук во время слудбы в летном училище

"В 1974 году я закончил среднюю школу села Петены и поехал поступать в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза Сергея Ивановича Грицевца. Если не ошибаюсь, в конце июля это было", – отметил собеседник.

По его словам, первое, что ему запомнилось, – это момент после вступительных экзаменов, когда всех курсантов остригли.

"Для меня это было так поразительно, когда мы получили портянки, сапоги, штаны и остальное обмундирование. Все были одеты в гражданскую одежду и обувь, которые затем сложили в мешок и посылкой отправили домой. То есть зашел в баню одним человеком, а выходишь из нее совсем другим. Самое смешное, что мы все стали похожи друг на друга – как в инкубаторе. Это первое, что я запомнил", – рассказал Гайчук.

По его словам, абсолютное большинство граждан молодого возраста призывались на военную службу в обязательном порядке. Не служили лишь те, у кого были реальные проблемы со здоровьем, пояснил собеседник.

"У меня это действительно была мечта – стать военным летчиком. Поэтому я и пошел добровольно, сдавал экзамены, учился. Внимание оказывал тем дисциплинам, которые были необходимы для экзамена. Поэтому военная служба для меня была, так думаю, что не в тягость", – сказал Гайчук.

В период службы случалось всякое, но, как признает генерал, те годы у него ассоциируются с юностью. "Это первые прыжки с парашютом, это первые полеты на самолете, это что-то фантастическое", – отметил он.

© Photo : Facebook / Victor Gaiciuc Виктор Гайчук во время слудбы в летном училище

В детстве и юности Виктору Гайчуку предрекали, что он пойдет по стопам своего отца и станет учителем или же выучится на инженера, однако он решил пойти в летчики.

"Не знаю, наверное, это детское восприятие, может, это фильмы, книги, рассказы. Наверное, и самолеты из Мэркулешт, которые над нашим селом часто пролетали. Образ серебряной птицы высоко-высоко в небе. Это книга "Повесть о настоящем человеке". Это Нестеров. Летчики — это как боги, это люди сильные, красивые, смелые. Это, наверное, воздействовало, и я захотел осуществить эту мечту", – рассказал Гайчук.

Собеседник отметил, что в течение четырех лет службы в летном училище всем курсантам внушали четкую мысль: летчик — это профессия героическая.

"Летчик не имеет права быть подлым, предателем и трусом. И вот в это я поверил. С тех пор я не то что ничего не боюсь, но я осознаю, что покидать поле боя нельзя, что друзей предавать нельзя, что надо быть смелым идти в бой и побеждать", – сказал Гайчук.

© Photo : Miroslav Rotari Виктор Гайчук

По его словам, несомненно, армия – это школа жизни. "Это ускоренный курс для прививания дисциплинированности человека", – добавил он.

Четыре года в казарме училища прошли как в армии

Экс-глава Минобороны, бывший руководитель Генерального инспектората полиции МВД Александр Пынзарь окончил Мореходное училище в Одессе. "В детстве, конечно, все мальчики мечтали стать военными. И я хотел. Благодаря учебе в Мореходном училище я исполнил эту мечту, потому что там тоже жил в казарме в течение четырех лет, сколько учился. Это училище, где действовали правила, аналогичные военным", – рассказал Пынзарь.

© Photo : предоставил Александр Пынзарь Александр Пынзарь в Мореходном училище в Одессе

По его словам, за годы службы-учебы у него было много интересных и смешных моментов.

"Конечно, армия – это школа жизни. Есть тысячи случаев, когда молодые люди уезжают из дома застенчивыми, недоверчивыми, но возвращаются более уверенными, зрелыми и подготовленными к взрослой жизни. Если говорить лично обо мне, то за время учебы в Одессе я сформировался как личность, сформировались определенные качества и навыки за эти четыре года", – отметил министр.

Бывший глава Минобороны обратил внимание, что армия предоставляет молодому человеку возможность проявить, развить и раскрыть определенные качества.

"Да, армия способна стать для некоторых молодых людей тем трамплином, с которого они могут начать прекрасное будущее, успешную военную карьеру. Военный билет – это документ, который открывает другие двери для молодых людей, предлагает им возможности для трудоустройства в полиции или других военных структурах", – уточнил собеседник.

© Sputnik / Osmatesco Александр Пынзарь в радиостудии Sputnik Молдова

История армейской службы в сырых латвийских болотах

Экс-министр экономики, бывший вице-премьер Александр Муравский нес армейскую службу в начале 70-х недалеко от латвийского города Вентспилс. На своей странице в Facebook он поделился воспоминаниями тех лет.

"В одну из январских ночей стоял я в карауле. А январские ночи в этом районе, я вам скажу, не сахар. Сыро. промозглый ветер с Балтийского моря. Продирает до костей. А тебе надо ходить по кругу и охранять пусковые ракетные установки. И были эти установки на специальных подставках, стоящих в оцементированных квадратных углубленных площадках. Ночь моего дежурства выдалась особенно "прекрасной": дождь и сильный ветер. Ракетные установки покрыты брезентом. Брезент полощется на ветру. Шум хлопающего брезента смешивается с шумом крон раскачивающихся сосен и завыванием самого ветра. В общем, симфония в полной своей какофонической прелести. И вот хожу я по кругу и только думаю, когда же закончится моя смена", – написал Муравский.

Вдруг, по его словам, он заметил под одной из установок вспышки света, как будто кто-то включает и выключает фонарик.

"А надо сказать, что место нашей службы было не очень спокойным. За несколько месяцев до моего дежурства пару раз стреляли по часовому. Так что надо было держать ухо востро. Поджилки у меня начали трястись. Но тут выбор невелик: или тебя подстрелят, или открутят какую-нибудь гайку от нашей совершенно секретной ракеты, и отправят тебя под трибунал за то, что проворонил супостата, или поймаешь врага и станешь героем. Короче, при всех этих размышлениях я понял, что трибунал не самое лучшее в жизни, а посему плюхнулся на землю, взвел карабин и начал осторожно подползать к ракетной установке. Ползу, и потихоньку до меня начинает доходить, что включение-выключение света происходит уж очень ритмично", – рассказывает Муравский.

© Sputnik / Rodion Proca Александр Муравский

Митрополит Владимир служил в морфлоте

Лишь приблизившись метров на десять к ракете, он понял в чем дело. "Под ракетой была большая лужа, в которой отражалась лампочка, висевшая на столбе, стоявшем на краю плаца. Но столб этот от ракетных установок был отделен аллеей сосен. Ветер дул, сосна наклонялась и заслоняла лампочку. Затем сосна отклонялась, и лампочка снова отражалась в луже. И это все создавало иллюзию того, что кто-то орудует под ракетой с фонариком. Представляете, как я выглядел, после того как прополз метров 50 по грязной земле во время дождя? Казарма умирала со смеху. И ходил я в героях, пока мой сослуживец не совершил другой "подвиг". Но это уже другая история. Вот такие были наши армейские будни", – заключил Муравский.

Согласно открытым источникам, Митрополит кишиневский и всея Молдовы Владимир (в миру Николай Васильевич Кантарян) служил в рядах Советской армии в Севастополе в частях обеспечения тыла Черноморского флота. Служба у него началась в 1970 году, завершил он ее в 1973-м в звании главного корабельного старшины, что сейчас соответствует званию мичмана.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Митрополит Владимир

Как заявил Митрополит Владимир в одном из интервью, в детстве он решил, что пойдет в морфлот. По его словам, он служил в береговой службе. Был миноторпедистом и ракетоартиллеристом. Он говорил, что с теплотой вспоминает годы службы во флоте.

Служба экс-премьера Молдовы Владимира Филата

Согласно открытым источникам, бывший глава правительства Владимир Филат был призван в Советскую армию в 1987 году. Службу проходил в пограничных войсках КГБ СССР в Севастополе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Филат

Отдельные источники утверждают, что в армейский период, с июля по август 1989 года, Филат также проходил обучение в спецшколе КГБ в Голицыно Московской области.

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