Красный код COVID-19 в Окнице: закрыты школы, детсады и рынки

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Окницком районе местная чрезвычайная комиссия установила "красный код" опасности заражения коронавирусом. Решение комиссии опубликовано на сайте районного совета.

Количество случаев заражения COVID-19 в данном районе за неделю, с 15 по 21 февраля, возросло более чем на 85%. Так, из 450 положительных случаев, зафиксированных с начала года, 350 выявлено в феврале.

В связи с этим Окницкая территориальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению решила установить "красный код" в пяти населенных пунктах района, где зарегистрировано от 14 до 48 активных случаев.

В селах Ленкауцы, Гырбова, Бырладяны, Вережаны и Саука прекращают свою деятельность школьные и дошкольные учреждения, а также другие государственные организации, сельскохозяйственные и коммерческие рынки, за исключением аптек, поликлиник и продуктовых магазинов, сроком на 14 дней, с 23 февраля по 9 марта.

Отделение терапии Окницкой районной больницы будет преобразовано в отделение для пациентов с COVID-19.

Учащихся из пяти населенных пунктов, которые учатся в двух средних школах Окницы, переводят в онлайн-режим до 4 марта.

С 23 февраля на 14 дней закрываются спортивная школа, Дом творчества, Школа искусств и детские художественные кружки Дома культуры в Окнице.

Дошкольные учреждения районного центра также прекращают свою деятельность до 9 марта.

Согласно решению, коммерческий и сельскохозяйственный рынки в городах Окница и Атаки, а также во всех населенных пунктах района будут закрыты до 4 марта с возможностью продления срока.

Работа городского пассажирского транспорта в городе Окница приостановлена до 4 марта.

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