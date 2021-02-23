Фото: В Кишиневе проходит протест транспортников

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Транспортники проводят масштабный протест во вторник, 23 февраля. На остановках общественного транспорта во вторник утром можно было наблюдать толпы людей. Водители авто подбирают пассажиров.
Своей акцией перевозчики выражают протест против ужесточения ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
На маршруты во вторник не вышли кишиневские микроавтобусы №184, 173, 157, 162, 166, 134, 120, 190, 178, 112, 140, 103, 121, 138, 159, 151, 119, 165, 175, 117, 106, 108, 185, 113, 186, 192.
Не выехали в рейсы и междугородние автобусы. На автовокзалах пусто.
Согласно постановлению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 февраля, в Молдове из-за ситуации с COVID-19 продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила для работы общественного транспорта. В частности, было решено ограничить число пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте городского, районного и межрегионального сообщения до 50% от посадочной способности.
Перевозчики выразили несогласие с этим решением и объявили о протесте 23 февраля. В субботу, 20 февраля, члены комиссии решили приостановить до 28 февраля включительно ограничение, согласно которому транспорт должен быть заполнен только на 50%. При этом перевозчикам дали срок для того, чтобы они продемонстрировали строгое соблюдение противоэпидемиологических мер в транспорте. В противном случае власти пообещали вернуть жесткие меры.
Перевозчики заявили, что не намерены отказываться от протестной акции 23 февраля. Во вторник в общей сложности в рейсы не выйдут порядка 2500 машин.
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