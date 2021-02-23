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Забастовка транспортников в Кишиневе/

Фото: В Кишиневе проходит протест транспортников

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/17/33739753.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210223/33740307/photo-v-kishineve-prokhodit-protest-transportnikov.html

Во вторник многие молдавские компании, занимающиеся автомобильными пассажирскими перевозками, проводят забастовку – сотни машин не вышли на маршруты.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Транспортники проводят масштабный протест во вторник, 23 февраля. На остановках общественного транспорта во вторник утром можно было наблюдать толпы людей. Водители авто подбирают пассажиров.

Забастовка транспортников в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Пассажирам приходится "голосовать"

Своей акцией перевозчики выражают протест против ужесточения ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Забастовка транспортников в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Кому-то повезло

На маршруты во вторник не вышли кишиневские микроавтобусы №184, 173, 157, 162, 166, 134, 120, 190, 178, 112, 140, 103, 121, 138, 159, 151, 119, 165, 175, 117, 106, 108, 185, 113, 186, 192.

Забастовка транспортников в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Поперек выезда

Не выехали в рейсы и междугородние автобусы. На автовокзалах пусто.

Забастовка транспортников в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Пустующий автовокзал

Согласно постановлению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 февраля, в Молдове из-за ситуации с COVID-19 продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила для работы общественного транспорта. В частности, было решено ограничить число пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте городского, районного и межрегионального сообщения до 50% от посадочной способности.

Олег Алекса
© Sputnik / Mihai Caraus
Алекса: объясню, почему в Молдове бастуют транспортники

Перевозчики выразили несогласие с этим решением и объявили о протесте 23 февраля. В субботу, 20 февраля, члены комиссии решили приостановить до 28 февраля включительно ограничение, согласно которому транспорт должен быть заполнен только на 50%. При этом перевозчикам дали срок для того, чтобы они продемонстрировали строгое соблюдение противоэпидемиологических мер в транспорте. В противном случае власти пообещали вернуть жесткие меры.

Перевозчики заявили, что не намерены отказываться от протестной акции 23 февраля. Во вторник в общей сложности в рейсы не выйдут порядка 2500 машин.

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