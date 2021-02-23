Протесты в Гагаузии: общественный транспорт не вышел на линии

КОМРАТ, 23 фев – Sputnik, Максим Топал. По словам директора автостанции Комрат Владимира Чебана, "срыв рейсов составляет 99 процентов".

"Выехал только автобус Чадыр-Лунга - Тирасполь, в котором был только один пассажир. Будут выполнены еще два международных рейса Чадыр-Лунга - Москва и Измаил - Кишинев. Междугородние рейсы не выезжают. Пригородные маршруты по Комратскому, Чадыр-Лунгскому, Тараклийскому районам тоже объявили, что не будут работать", – говорит Владимир Чебан.

Водители недовольны тем, что должны заполнять автобусы пассажирами не более чем наполовину. В условиях роста цен на топливо работать становится нерентабельно – многие трудятся себе в убыток, признаются опрошенные Sputnik на автостанции Комрата перевозчики.

"50 процентов пассажиров в салоне – для нас это сплошные убытки. Солярка подорожала. На каждом шагу нас проверяют, не дают нормально работать. Аграриев спонсируют, дотируют их из бюджета. А мы что, не заслужили? Мы тоже платим налоги и имеем право на поддержку от государства в такое непростое время", – говорит один из водителей, отказавшийся назвать свое имя.

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Перевозчики сетуют на высокие штрафы и плохое качество дорог, из-за которых транспортные средства быстро приходят в негодность.

"Мы платим дорожные сборы, платим налоги. За любую провинность нам грозят штрафы в размере 70 тысяч леев. Вы понимаете, у нас старый автобус стоит 70 тысяч. Что нам делать, выйти из автобуса и отдать его в качестве штрафа? Почему нелегалы могут ездить по 7 человек в машине, а мы не можем брать людей на положенные сидячие места? У нас требуют комфорта перевозок, но даже новые машины приходят в негодность уже через пару лет работы на таких дорогах", – заявил водитель Николай Выхрист.

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Пассажиры недовольны протестами перевозчиков, но в целом относятся к ним с пониманием.

"Мне нужно в Кишинев, но машины нет. Придется ловить попутку. Говорят, что автобусы завтра поедут. А мне что делать сегодня, мне же домой нужно вернуться", – сказала одна из пассажирок на автостанции Комрата.

"Мне нужно ехать в село на работу. Опаздываю, а транспорт не ходит. Приходится ждать попутку, – признается другая.

© Sputnik / Maxim Topal На приколе у автовокзала

Представители транспортных компаний страны ранее заявили, что во вторник выйдут на масштабный протест. Перевозчики возмущены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому число посадочных мест в междугородних автобусах должно быть сокращено на 50 процентов. Транспортники говорят, что работать в таких условиях им невыгодно и "лучше сидеть дома, чем выходить в рейс".

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