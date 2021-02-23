Экс-премьер Молдовы Ион Кику в реанимации

Бывший глава кабмина республики госпитализирован, он находится в реанимации из-за связанных с COVID-19 осложнений.

КИШИНЕВ, 23 февраля – Sputnik. Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Кику был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги. Информацию Sputnik Moldova подтвердила пресс-секретарь медцентра Марина Зиблик.

Она уточнила, что Кику "был госпитализирован в учреждение, но более подробную информацию предоставить нельзя, так как нет согласия пациента".

Сам экс-премьер дал комментарий в своем телеграмм-канале.

"Дорогие друзья! У нас в стране лучшие врачи в мире! Все будет хорошо! Спасибо всем за добрые слова и наилучшие пожелания! Пожалуйста, берегите свое здоровье!" – написал он.

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