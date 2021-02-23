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Посольство России поздравило соотечественников с Днем защитника Отечества

© Sputnik / Дмитрий Терехов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210223/33743370/posolstvo-russia-pozdravilo-sootechestvennikov-s-dnem-zaschitnika-otechestva.html

Более 100 лет на всем постсоветском пространстве отмечают праздник, который олицетворяет мужество, самоотверженность, несокрушимость духа, любовь и преданность Отчизне.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова опубликовало поздравление с 23 февраля — Днем защитника Отечества. 

"Уже более 100 лет этот всенародный праздник олицетворяет мужество, самоотверженность, несокрушимость духа, любовь и преданность Отчизне. Эта торжественная дата традиционно популярна как в нашей стране, так и за ее пределами. Во многом благодаря армии и флоту наша Родина смогла пережить все выпавшие на ее долю испытания, никогда не склонялась перед врагами", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в соцсети.

Военнослужащие российских ВС во время тактико-специальных учений.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Слова "защитник Отечества" для россиян — героические, но в то же время трагические и священные, отметили в посольстве.

"Мы хорошо помним кровопролитную Великую Отечественную войну, скорбное 80-летие со дня начала которой мы отмечаем в этом году. Жертвами той трагедии стали 27 миллионов наших соотечественников, и только благодаря героизму нашего народа мы отстояли Победу. Мы помним об этом героическом испытании, оберегаем память о событиях тех лет, противодействуем яростным попыткам фальсификации истории и героизации нацизма", — добавляет источник.

Первоначально, с 1922 года, эта дата ежегодно отмечалась как День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 по 1992 год — День Советской армии и Военно-морского флота.

После распада Советского Союза праздник в России назван День защитника Отечества, он также отмечается в ряде других стран Содружества Независимых Государств.

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