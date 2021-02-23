Майя Санду назначила советника по межэтническим отношениям

Советником президента Молдовы по межэтническим отношениям станет профессиональный журналист и телеведущая.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду назначила своим советником по межэтническим отношениям журналиста и телеведущую Наталью Давидович. Сообщение об этом появилось на официальной странице администрации президента в Facebook.

Наталья Давидович приступит к исполнению своих обязанностей с 1 марта. Указ о назначении Давидович глава государства Майя Санду подписала во вторник, 23 февраля.

Наталья Давидович окончила психолого-педагогический факультет Кишиневского государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ. Долгое время она работала редактором и телеведущей на каналах Publika TV и TV 7.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova