Данные Минздрава: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 178 тысяч.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1133 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава во вторник.

Выявлено восемь эпизодов "импорта" инфекции – пять из Румынии, два из Украины и один из Германии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 178 540.

За минувшие 24 часа проведено 3560 тестов, при этом повторно — 346.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 47 медработников: 14 врачей, 25 медсестер и 8 человек вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 292 пациента (в том числе 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровел 781 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 163 376.

Зафиксировано еще 24 летальных исхода, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3823.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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