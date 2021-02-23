Чебан перечислил причины, почему в Кишиневе недостаточно парковок

Начиная с 2008 года столица выделяла множество участков для обустройства и строительства многоэтажных парковок. Но впоследствии все эти земли были отданы третьим лицам, а вместо парковок в городе – новострои.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Множество участков для обустройства парковок в Кишиневе были незаконно отчуждены и на их месте появились многоэтажки. Такое заявление сделал кишиневский градоначальник Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2008 году было выделено более 180 мест для обустройства парковок различного типа, однако, сегодня нет ни одной парковки на тех участках. Зато там отстроены различные здания.

"Примэрия Кишинева уведомила правоохранительные органы об этих нарушениях. Мы действительно хотим максимальной прозрачности в этой сфере, ведь то, что происходило несколько лет назад, было катастрофой. Сотни гектаров земельных участков были переданы заинтересованным лицам "под столом" в период 2007-2019 годы", – добавил примар.

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Чебан подчеркнул, что речь идет о муниципальных землях, в том числе во дворах многоквартирных домов или в зеленых зонах, которые были отчуждены сомнительным образом. Более того, разрешения на строительство на этих участках впоследствии были выданы незаконно.

"Это не мои выводы, а заключение Счетной палаты и других ответственных учреждений. Кишинев потерял миллиарды леев. Эти деньги можно было бы использовать для реализации многих важных проектов в столице", - подчеркнул столичный примар.

Он также напомнил, что в результате земельных аукционов, организованных в 2020 году, муниципалитет получил около 43 миллионов леев. А после первого в этом году земельного аукциона в муниципальный бюджет поступит 35 миллионов леев.

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