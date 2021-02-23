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Парковка на тротуаре в Кишиневе

Чебан перечислил причины, почему в Кишиневе недостаточно парковок

© Facebook / Город без маршруток
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210223/33750150/ceban-perechislil-prichiny-pochemu-v-kishineve-nedostatochno-parkovok.html

Начиная с 2008 года столица выделяла множество участков для обустройства и строительства многоэтажных парковок. Но впоследствии все эти земли были отданы третьим лицам, а вместо парковок в городе – новострои.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Множество участков для обустройства парковок в Кишиневе были незаконно отчуждены и на их месте появились многоэтажки. Такое заявление сделал кишиневский градоначальник Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2008 году было выделено более 180 мест для обустройства парковок различного типа, однако, сегодня нет ни одной парковки на тех участках. Зато там отстроены различные здания.

Парковка. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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"Примэрия Кишинева уведомила правоохранительные органы об этих нарушениях. Мы действительно хотим максимальной прозрачности в этой сфере, ведь то, что происходило несколько лет назад, было катастрофой. Сотни гектаров земельных участков были переданы заинтересованным лицам "под столом" в период 2007-2019 годы", – добавил примар. 

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Чебан подчеркнул, что речь идет о муниципальных землях, в том числе во дворах многоквартирных домов или в зеленых зонах, которые были отчуждены сомнительным образом. Более того, разрешения на строительство на этих участках впоследствии были выданы незаконно.

"Это не мои выводы, а заключение Счетной палаты и других ответственных учреждений. Кишинев потерял миллиарды леев. Эти деньги можно было бы использовать для реализации многих важных проектов в столице", - подчеркнул столичный примар. 

Он также напомнил, что в результате земельных аукционов, организованных в 2020 году, муниципалитет получил около 43 миллионов леев. А после первого в этом году земельного аукциона в муниципальный бюджет поступит 35 миллионов леев.

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