За год на горячую линию Нацкомпании медстрахования позвонили более 30 тысяч раз

Число звонков резко выросло после начала пандемии COVID-19, а звонящие интересовались в основном вопросами получения медицинской страховки.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Телефонная служба Национальной компании медицинского страхования (НКМС) в 2020 году приняла около 31 тысячи звонков, сообщает ведомство.

Чаще всего звонящие интересуются тем, как получить статус застрахованного в медицинской системе (около 10 тысяч звонков). Звонят также по вопросам оказания неотложной и первичной медико-санитарного помощи и темам, связанным с предоставлением компенсированных лекарств.

Количество звонков по поводу компенсированных лекарств увеличилось в два раза, сообщает НКМС: с 1108 в 2019 году до 2523 в 2020-м. Чаще всего запрашивалась информация о том, какие препараты включены в перечень, а также разъяснения о порядке назначения компенсированных препаратов семейными врачами и медиками-специалистами.

Кроме того, в два раза увеличилось число телефонных звонков по вопросу оказания неотложной догоспитальной помощи.

Активнее всего жители Молдовы звонили в НКМС в первые месяцы пандемии.

"В этот период было особенно много обращений с вопросом, как можно получить статус застрахованного", — сообщила руководитель отдела регистрации и информации НКМС Лилия Кицану.

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