Молдавские поисковики получили награды

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. За большой вклад в развитие патриотического воспитания молодежи благодарностей Российского военно-исторического общества удостоены члены клуба горного туризма "Траверс" – инициатора возрождения детских походов по местам боевой славы.

Только за минувший год на территории нашей страны проведено более 15 походов по местам, связанным с историей Великой Отечественной войны. В них приняли участие более 500 детей всех возрастов. Наиболее стойкие юные туристы, побывавшие во всех походах, получили из рук руководителя Российского центра науки и культуры дипломы и памятные подарки.

С 2019-го года на территории Республики Молдова действует представительство Российского военно-исторического общества (РВИО), открытое на базе военно-мемориального проекта "Шаг к Победе". Задачами представительства являются сохранение военно-исторического наследия, патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти защитников Отечества.

© Photo : Алексей Петрович Благодарности удостоен инструктор по пешеходному туризму, участник боевых действий в Афганистане Олег Картовенко

Действуя при поддержке Посольства Российской Федерации и Российского центра науки и культуры, в орбиту деятельности представительства РВИО удалось вовлечь наиболее активные общественные организации нашей страны.

Среди отмеченных благодарностями РВИО – поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба, возродившие поисковую работу в Республике Молдова. За годы своей деятельности им удалось выявить, идентифицировать и перезахоронить с воинскими почестями более 1000 солдат и офицеров Красной армии; восстановить в ходе архивных поисков тысячи имен героев; привести в порядок несколько десятков памятников.

Командир поискового отряда "Август" Василий Сеньковский передал военному и военно-воздушному атташе РФ в РМ полковнику Андрею Прибыткову для дальнейшего возвращения в семью боевую награду Великой Отечественной войны, обнаруженную на территории нашей страны.

© Photo : Алексей Петрович Вручение благодарностей Российского военно-исторического общества

Разбирая старый дом в Вулканештах, один из жителей обнаружил медаль "За отвагу". Благодаря оперативной работе местного краеведа Вадима Шинника, награда попала в руки молдавских поисковиков. В ходе архивных поисков удалось установить, что она принадлежала Мингали Загидулину, мастеру по приборам 165-го истребительного авиационного Варшавского полка 286-й авиационной Нежинской Краснознаменной дивизии 1-го Белорусского фронта. Старшина Загидулин остался жив, вернулся в родную Башкирию.

© Photo : Алексей Петрович Благодарность РВИО

Как медаль попала в Молдавию сегодня вряд ли удастся выяснить. Но в Российской Федерации найдены родственники героя, которым через Министерство иностранных дел будет передана боевая награда их предка.

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