09:14 24 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.30
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск

Кто в Молдове получает пенсию в размере десятков тысяч леев

© CC0 / Pixabay / beejees
Общество
Получить короткую ссылку
60521
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210224/33751544/kto-v-moldove-poluchaet-pensiyu-v-razmere-desyatkov-tysyach-leev.html

В это сложно поверить, но некоторые люди в нашей стране получают пенсии по возрасту в десятки и даже сотни тысяч леев. Эксперт рассказал, сколько составляет большая пенсия в Молдове.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Согласно данным Национальной кассы социального страхования, в 2020 году размер самой крупной пенсии превысил 200 тысяч леев. Такую сумму получил только один человек в Молдове, сотрудник банковского учреждения.

Пенсионер
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Как будут пересматривать пенсии по возрасту в Молдове в 2021 году

Об этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова заместитель начальника Главного управления пенсий и пособий Национальной кассы социального страхования Ольга Михаеш.

По ее словам, в 2020 году пенсию в размере 100 тысяч леев получали четыре человека. Но также существует еще одна категория получателей пенсий в десятки тысяч леев.

"Все зависит от заработной платы человека и сделанных им отчислений. Самые высокие пенсии получают бывшие прокуроры или судьи. Например, судьям в настоящее время выдают 80% официальной зарплаты на момент установления пенсии. То есть, если зарплата 20 тысяч леев, то пенсия будет 16 тысяч. Если говорить о частной сфере, то самые большие пенсии получают люди, которые работали в банковских учреждениях или в сфере информационных технологий", – уточнила Михаеш.

Olga Mihăieș
© Sputnik / Osmatesco
Ольга Михаеш.

Несмотря на то, что в стране много пенсионеров, которым начислены пенсии в десятки тысяч леев, к сожалению, количество тех, кто получает небольшие выплаты, намного больше. Таким людям денег едва хватает на повседневные траты. 

В конце 2020 года парламент проголосовал за снижение пенсионного возраста. Таким образом, с 1 января 2022 года пенсионный возраст для женщин составит 57 лет, а для мужчин - 62 года.

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как будут выплачивать пенсии по возрасту в 2021 году
Зарплаты, пенсии и пособия в Молдове выплатят в срок – правительство
Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь: задержек зарплат и пенсий не будет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться