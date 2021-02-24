Кто в Молдове получает пенсию в размере десятков тысяч леев

В это сложно поверить, но некоторые люди в нашей стране получают пенсии по возрасту в десятки и даже сотни тысяч леев. Эксперт рассказал, сколько составляет большая пенсия в Молдове.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Согласно данным Национальной кассы социального страхования, в 2020 году размер самой крупной пенсии превысил 200 тысяч леев. Такую сумму получил только один человек в Молдове, сотрудник банковского учреждения.

Об этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова заместитель начальника Главного управления пенсий и пособий Национальной кассы социального страхования Ольга Михаеш.

По ее словам, в 2020 году пенсию в размере 100 тысяч леев получали четыре человека. Но также существует еще одна категория получателей пенсий в десятки тысяч леев.

"Все зависит от заработной платы человека и сделанных им отчислений. Самые высокие пенсии получают бывшие прокуроры или судьи. Например, судьям в настоящее время выдают 80% официальной зарплаты на момент установления пенсии. То есть, если зарплата 20 тысяч леев, то пенсия будет 16 тысяч. Если говорить о частной сфере, то самые большие пенсии получают люди, которые работали в банковских учреждениях или в сфере информационных технологий", – уточнила Михаеш.

© Sputnik / Osmatesco Ольга Михаеш.

Несмотря на то, что в стране много пенсионеров, которым начислены пенсии в десятки тысяч леев, к сожалению, количество тех, кто получает небольшие выплаты, намного больше. Таким людям денег едва хватает на повседневные траты.

В конце 2020 года парламент проголосовал за снижение пенсионного возраста. Таким образом, с 1 января 2022 года пенсионный возраст для женщин составит 57 лет, а для мужчин - 62 года.

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