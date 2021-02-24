Повышенная опасность: полиция предупреждает о густом тумане на дорогах

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. На дорогах Молдовы сохраняется густой туман. Об этом водителей предупреждает Генеральный инспекторат полиции республики.

"Видимость на дорогах пониженная. Снизьте скорость. Смотрите на дорогу, а не на телефон. Обозначайте каждый маневр. Избегайте обгонов. Включите противотуманные фары. Если вы устали вести машину в таких условиях, остановитесь в разрешенных местах и ​​отдохните", – рекомендует источник в социальных сетях.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 февраля в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.

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