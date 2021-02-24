В рамках резонансного уголовного дела обыски проходят в Криковской тюрьме

Прокуроры проводят оперативные действия в пенитенциарных учреждениях по эпизоду о мошенничестве путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Прокуратура, Национальный инспекторат расследований и спецподразделение "Пантера" администрации пенитенциарных учреждений проводят обыск в тюрьме №15 в городе Крикова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) продолжает уголовное преследование по делу о злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации, в рамках которого недавно был задержан один из заместителей Национальной администрации пенитенциарных учреждений", – говорится в пресс-релизе учреждения.

СМИ сообщают об обысках в других тюрьмах страны.

Неделю назад Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел провела обыски в доме, офисе и автомобиле Сергея Демченко, заместителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ).

Замначальника НАПУ подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах преступной организации. Ожидается, что вскоре прокуроры предъявят задержанному обвинение и обратятся в суд для продления его содержания под стражей.

Ранее Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел начала ряд мероприятий в отношении сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы.

Известно также, что 10 февраля сотрудники спецназа Fulger провели обыски на территории Кишинева и в тюрьме №18 в Бранештах. Тогда задержали несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

В ведомстве уточнили, что по итогам расследования будет предоставлена информация о предпринятых мерах и полученных результатах.

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