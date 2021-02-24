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Пограничная полиция.

КПП Вулканешты-Виноградовка снова открывают — спустя почти год простоя

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (185)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210224/33755320/kpp-vulkaneshty-vinogradovka-snova-otkryvayut-spustya-pochti-god-prostoya.html

Пограничная полиция заявила о возобновлении работы пункта перехода границы, закрытого в прошлом году из-за эпидемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Пункт перехода Вулканешты-Виноградовка на молдавско-украинской границе возобновляет работу после 11 месяцев простоя.

Трафик будет открыт 25 февраля, в 8.00, сообщает Пограничная полиция.

пограничная полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Трафик на границе в 2020 году упал на 70 процентов против предыдущего года
Этот пункт перехода был закрыт с 17 марта 2020 года после введения чрезвычайного положения в здравоохранении в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Из-за эпидемии COVID-19 в марте прошлого года были также временно закрыты пункты пропуска Чишмикиой-Долинское и Кайраклия-Зализничное. Приостановление работы коснулось и пункта пропуска Чадыр-Лунга-Новые Трояны.

В остальных пунктах пропуска был прекращен пропуск в Молдову граждан Украины и других иностранцев, кроме лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в нашей стране.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (185)

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Теги:
Пограничная полиция


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