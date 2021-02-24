КПП Вулканешты-Виноградовка снова открывают — спустя почти год простоя

Этот пункт перехода был закрыт с 17 марта 2020 года после введения чрезвычайного положения в здравоохранении в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Из-за эпидемии COVID-19 в марте прошлого года были также временно закрыты пункты пропуска Чишмикиой-Долинское и Кайраклия-Зализничное. Приостановление работы коснулось и пункта пропуска Чадыр-Лунга-Новые Трояны.
В остальных пунктах пропуска был прекращен пропуск в Молдову граждан Украины и других иностранцев, кроме лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в нашей стране.
Обычно эксперты и журналисты, пишущие о Молдове, говорят о ней, как об особом кейсе на постсоветском пространстве. В условиях конкурентной (подчас с избытком) политики, казалось бы, нет места авторитарным поползновениям и монополизации власти, пишет обозреватель.