Инспекторат по защите окружающей роазвернул борьбу с браконьерством

В результате проверок на большей части территории страны инспекторы составили за три дня семь протоколов о правонарушениях.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Сотрудники Инспектората окружающей среды в результате рейда, проведенного в центральных и южных районах страны, оштрафовали шестерых браконьеров и пресекли случай незаконной торговли древесиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"В период с 19 по 21 февраля 2021 года оперативная группа Управления по контролю за охотничьими и рыбными ресурсами Инспектората по охране окружающей среды провела рейд по выявлению и пресечению браконьерства. Инспекторы проверяли соблюдение законодательства об охране окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в центральных и южных районах страны", – говорится в сообщении инспектората.

В результате рейдов были проверены 32 человека, занимавшихся охотой на лис. Выявлены нарушения законодательства в области регулирования использования и охраны охотничьего фонда и случай нарушения установленного порядка охоты. Также запротоколирован случай незаконной торговли древесиной.

Как сообщили в ведомстве, составлены шесть протоколов о правонарушении с наложением штрафов в размере 7 тысяч леев и изъяты две единицы оружия используемые для браконьерства.

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