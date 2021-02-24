В парламенте рассмотрят вопрос о предельно допустимой цене на топливо

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила на заседании законопроект о внесении поправок в Закон "О рынке нефтепродуктов".

Автор законопроекта, депутат Александр Олейник предложил установить общие правила расчета и применения цен на основные нефтепродукты.

По мнению автора, предлагаемые поправки позволят исключить злоупотребления и создать приемлемый механизм регулирования цен, основанный на принципах рыночной экономики.

"Поправки, внесенные парламентом в июле 2018 года в Закон "О рынке нефтепродуктов", которые расширили возможности импортеров и торговцев устанавливать цены, являются необоснованными", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе представлена формула расчета максимальных розничных цен на основные нефтепродукты.

По мнению автора инициативы, проект приведет к созданию более справедливой конкурентной среды на рынке, в частности, в отношении малых компаний, так как регулирование исключит потенциальные злоупотребления со стороны крупных операторов, которые де-факто диктуют цены и ведут недобросовестную конкуренцию, широко используя картельные сговоры.

В то же время инициатива направлена на обеспечение максимально справедливых цен на топливо с учетом колебаний на международных и региональных биржах (Platts).

Проект будет обсуждаться на пленарном заседании парламента в первом чтении.

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