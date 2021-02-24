16:08 24 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.30
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Автозаправка.

В парламенте рассмотрят вопрос о предельно допустимой цене на топливо

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
15520
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210224/33758573/v-parlamente-rassmotryat-vopros-o-predelno-dopustimoj-cene-na-toplivo.html

Предложение внести поправки в законодательство появилось после лавинообразного подорожания нефтепродуктов.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила на заседании законопроект о внесении поправок в Закон "О рынке нефтепродуктов".

Автор законопроекта, депутат Александр Олейник предложил установить общие правила расчета и применения цен на основные нефтепродукты.

По мнению автора, предлагаемые поправки позволят исключить злоупотребления и создать приемлемый механизм регулирования цен, основанный на принципах рыночной экономики.

"Поправки, внесенные парламентом в июле 2018 года в Закон "О рынке нефтепродуктов", которые расширили возможности импортеров и торговцев устанавливать цены, являются необоснованными", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе представлена формула расчета максимальных розничных цен на основные нефтепродукты.

Майя Санду
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Майя Санду прокомментировала ситуацию на энергетическом рынке страны

По мнению автора инициативы, проект приведет к созданию более справедливой конкурентной среды на рынке, в частности, в отношении малых компаний, так как регулирование исключит потенциальные злоупотребления со стороны крупных операторов, которые де-факто диктуют цены и ведут недобросовестную конкуренцию, широко используя картельные сговоры.

В то же время инициатива направлена на обеспечение максимально справедливых цен на топливо с учетом колебаний на международных и региональных биржах (Platts).

Проект будет обсуждаться на пленарном заседании парламента в первом чтении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

НАРЭ заявляет, что повышение цен на топливо обоснованно
Ряд депутатов попросили созвать заседание Совбеза из-за роста цены на топливо
Теги:
топливо


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Акции протеста против изоляции в Эйндховене.
Акции протеста против изоляции в Эйндховене
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться