Есть ли в Молдове британский штамм и эффективен ли против него "Спутник V"

КИШИНЕВ, 24 февраля - Sputnik. Правда ли, что вакцины, применяемые в разных странах мира, неэффективны против нового британского штамма COVID-19 – на этот вопрос ответил заведующий отделением анестезии и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Александру Ботизату в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Врач отметил: исходя из своего медицинского опыта, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение, поскольку вакцина не используется в Республике Молдова.

Однако Ботизату сослался на опыт своих коллег в России, с которыми находится в постоянном диалоге на различных коммуникационных площадках.

"Коллеги в России говорят, что вакцина, которую они разработали, является очень добротной, они заявляют это со всей уверенностью. Имею в виду вакцину Спутник V, которая получила хороший механизм разработки. Об этом заявили и другие коллеги академического мира РФ. Они подтвердили, что вакцина предотвращает заражение новым штаммом, а также приводит к образованию антител", - заявил Ботизату.

Он уточнил, что на самом деле все вакцины, одобренные медицинскими властями, хороши.

© Photo : Arhivă personală Alexandru Botizatu Александру Ботизату

"Не имеет значения, кто производитель. Почему мы сосредоточились на той или иной стране? Мы говорим о вакцине как о лекарстве, способном нас спасти. Все они хороши", - сказал доктор.

Попал ли британский штамм в Молдову?

Отвечая на вопрос, попал ли британский штамм коронавируса в нашу страну и насколько он опасен, Ботизату заявил, что этот штамм, безусловно, дошел до нас. По его словам, в этом можно быть уверенными, даже с учетом того, что в молдавских лабораториях нет возможности выявить "британца".

"В январе, увидев уменьшение числа заболевших, мы расслабились, но все же врачи сказали, что мы не можем себе этого позволить. Уже тогда мы наблюдали развитие ситуации в европейских странах. Когда появился британский штамм, мы уже понимали, еще в начале февраля, что и у нас будет новый всплеск", - пояснил собеседник Sputnik.

По словам Ботизату, молдавские медики не могут лабораторно подтвердить наличие нового штамма. Но из общения с коллегами из других стран, врачи поняли, что изменения в течении болезни некоторых пациентов совпадают с картиной, наблюдаемой у зараженных новой мутацией вируса.

Ботизату считает, что в Молдове есть этот штамм и именно он вызвал новую волну заражений.

"Вирус адаптировался к более легкой передаче и заражению, потому что он адаптируется к окружающей среде. Люди пытаются выработать антитела к определенному вирусу, но он быстро меняется. Это семейство коронавирусов очень адаптивно и произвело мутацию, чтобы передаваться еще быстрее и проще", - полагает заведующий отделением в РКБ.

Что касается степени тяжести заболевания, Ботизату считает, что нет больших различий между "старым" штаммом коронавируса и британским.

"С точки зрения пневмонии или степени дыхательной недостаточности… В нашем отделении пациенты только в тяжелой форме. Давайте сравним эту форму с той, что была осенью или в начале лета. Не могу сказать, что разница большая. Думаю, отличия в гораздо большей степени заразности", - объяснил врач.

Он также подтвердил, что "новая волна заражений может буквально "поставить на колени" систему здравоохранения республики, поскольку в больницах осталось катастрофически мало мест".

"У нас физически нет возможностей. Если бы мы были немного осторожнее, если бы у нас было немного терпения... Дождемся прибытия вакцины и она станет спасательным кругом на определенный период. Общество должно понять, что мы знаем болезнь - как она развивается, как выбирать стратегию лечения, но у нас физически не хватает пространства. Поэтому мы должны беречь себя и своих близких", - заключил Ботизату.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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