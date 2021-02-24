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И. о. премьера Аурелиу Чокой, представитель ООН в республике Саймон Спрингетт и глава представительства ВОЗ Молдове Игорь Поканевич

Чокой обсудил доступ страны к вакцине от COVID-19 с представителями ООН и ВОЗ

© Photo : Miroslav Rotari / Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (187)
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Sputnik Молдова
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Исполняющий обязанности главы правительства провел в среду встречу с представителями ООН и ВОЗ, в рамках которой стороны обсудили ситуацию с пандемией.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой обсудил с координатором-резидентом ООН в республике Саймоном Спрингеттом и представителем Всемирной организации здравоохранения Игорем Поканевичем вопрос управления пандемией COVID-19 на местном и мировом уровне.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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Чокой рассказал о текущей динамике эпидемиологической ситуации в республике и выразил озабоченность по поводу тревожной тенденции распространения инфекции. Глава правительства сказал, что ответственные государственные органы принимают все необходимые меры для увеличения пропускной способности медицинской системы и предотвращения распространения вируса.

Проведена оценка уровня подготовки ведомств, ответственных за реализацию Национального плана по иммунизации населения против COVID-19. Констатировалось, что государственные органы, отвечающие за медицинскую сферу, под эгидой и координацией Минздрава продолжают предпринимать необходимые действия и готовы начать национальную кампанию по иммунизации.

"На встрече также рассматривался вопрос обеспечения республики вакциной против COVID-19, обсуждались несколько путей", – отметили в пресс-службе кабмина.

Спрингетт и Поканевич заверили, что ООН и ВОЗ продолжат поддерживать Молдову в ее усилиях по борьбе с пандемической ситуацией, уточнили в правительстве.

Видео: Минздрав провел учения по доставке вакцины от коронавируса в Молдову>>>

Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник V".

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (187)

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