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Свежие данные Минздрава: сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Молдове

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (190)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210224/33760360/Svezhie-dannye-minzdrava-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-moldove.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 180 тысяч.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1610 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщила госсекретарь, исполняющая обязанности главы Минздрава Татьяна Затык на брифинге в среду.

Медицинский работник
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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Выявлено три эпизода "импорта" инфекции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 180 150, из которых активных 11 341.

За минувшие 24 часа проведено 4783 тестов, при этом повторно — 339.

"Большинство случаев зарегистрировано в Кишиневе – 743", – отметила Затык.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 85 медработников: 25 врачей, 44 медсестер и 16 человек вспомогательного персонала. "Это тревожные цифры. Они демонстрирует, что риск заражения среди медработников очень высок", – отметила и. о. министра. 

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В крайне тяжелом состоянии находится 291 пациент (в том числе 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Полиция.
© Sputnik / Mihai Caraus
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По данным Минздрава, за сутки выздоровели 520 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 163 896.

Зафиксировано еще 23 летальных исхода, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3846.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (190)

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