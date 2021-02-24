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В Кишиневе увеличили количество мест для больных COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (190)
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Sputnik Молдова
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Тяжелой остается эпидемиологическая ситуация в столице. Мест для новых пациентов с коронавирусом все меньше и муниципальные власти ищут дополнительные возможности.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В муниципальной клинической больнице Святой Троицы и в Центре COVID-19 на Moldexpo оборудовали новые койко-места для зараженных коронавирусом. Об этом сообщил кишиневский градоначальник Ион Чебан на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, теперь в этих медучреждениях есть еще 30 мест. Еще десятки новых коек планируется обеспечить в последующие дни. 

"С четверга в Центре COVID-19 будет задействован третий павильон на 80 мест, где будут размещаться пациенты с подозрением на COVID-19", - добавил Чебан.  

Медучреждение, Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
В кишиневских больницах закончились места для COVID-пациентов
Он объяснил, что остальные два уже действующих павильона преобразуются в стационары, где будут проходить лечение пациенты, у которых уже диагностирован коронавирус.

Таким образом, в Центре COVID-19 на Moldexpo будет 420 мест для пациентов, что сделает его стратегически важным пунктом лечения с самой большой вместимостью в республике.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (190)

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