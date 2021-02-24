Позиции Молдовы по COVID-19 с другими странами: цифры тревожные

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Молдове зафиксировано 50 805 случаев заражения коронавирусом на миллион человек. Об этом заявила госсекретарь, временно исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.
"У нас более высокие показатели в сравнении с Албанией, Мальтой, Швецией, Грецией, Россией, Данией. И у нас немного ниже данные по сравнению с Хорватией, Великобританией. При этом статистика гораздо ниже, чем в Черногории, Андорре и Чехии", – сказала Затык.
Она обратила внимание на то, что уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 3780 летальных исходов, как отметила чиновник, составил 2,1%.
Молдове продлено ЧП в здравоохранении: введены новые ограничения>>>
"Опять же мы не среди самых лучших. Это высокий показатель", – добавила Затык.
Представитель Минздрава пояснила, что по данным на 21 февраля общая заболеваемость составила 5088 случаев на 100 тысяч населения, а уровень смертности – 2,1 летальных исхода на 100 тысяч населения.
"На тяжелые формы приходится 10,1%. На средние формы тяжести приходится 16,2%, а на легкие и бессимптомные формы – 73,7%. Как видно, доля пациентов с легкими формами меньше, чем с данными, которые были в прошлом году, когда на такие случаи приходилось порядка 80% из общего числа эпизодов", – сказала Затык.
Если сравнить седьмую и шестую неделю 2021 года, то, как отметила и. о. министра, число новых случаев выросло на 16,9%, количество смертей – на 19,4%, а выздоровевших – на 22,6%.
В Минздраве показали, как в Молдове организуют процесс вакцинации от COVID-19>>>
Вирус подтвердился у тысяч детей
По словам Затык, всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове инфекция подтвердилась у 9611 детей, в том числе новорожденных, а также у 807 беременных женщин.
Она уточнила, что среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на тех, кто посещает школы и детские сады.
COVID-19 и медперсонал
Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 16 333 человек, работающих в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 4837, медсестер – 6786, санитаров – 2185, вспомогательного персонала – 2525, отметила Затык.
Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались 88 медработников.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>