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Медработник. Архивное фото

Позиции Молдовы по COVID-19 с другими странами: цифры тревожные

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (193)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210224/33765116/pozitsii-moldovy-po-covid-19-s-drugimi-stranami-tsifry-trevozhnye.html

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Молдове зафиксировано 50 805 случаев заражения коронавирусом на миллион человек. Об этом заявила госсекретарь, временно исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

"У нас более высокие показатели в сравнении с Албанией, Мальтой, Швецией, Грецией, Россией, Данией. И у нас немного ниже данные по сравнению с Хорватией, Великобританией. При этом статистика гораздо ниже, чем в Черногории, Андорре и Чехии", – сказала Затык.

Скорая
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Что касается смертности, по словам и. о. главы Минздрава, этот показатель у Молдовы тоже довольно высокий – 1807 на миллион населения. "Это выше, чем в Румынии, Австрии, Нидерландах, Ирландии и намного выше, чем в Норвегии и Финляндии, однако гораздо ниже, чем в Бельгии, Словении и Чехии. Мы находимся примерно на уровне Швейцарии и Литвы. Но я еще раз отмечу, что этот показатель мы считаем очень высоким и крайне тревожным", – отметила чиновник.

Она обратила внимание на то, что уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 3780 летальных исходов, как отметила чиновник, составил 2,1%.

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"Опять же мы не среди самых лучших. Это высокий показатель", – добавила Затык.

Больница
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Представитель Минздрава пояснила, что по данным на 21 февраля общая заболеваемость составила 5088 случаев на 100 тысяч населения, а уровень смертности – 2,1 летальных исхода на 100 тысяч населения.

"На тяжелые формы приходится 10,1%. На средние формы тяжести приходится 16,2%, а на легкие и бессимптомные формы – 73,7%. Как видно, доля пациентов с легкими формами меньше, чем с данными, которые были в прошлом году, когда на такие случаи приходилось порядка 80% из общего числа эпизодов", – сказала Затык.

Если сравнить седьмую и шестую неделю 2021 года, то, как отметила и. о. министра, число новых случаев выросло на 16,9%, количество смертей – на 19,4%, а выздоровевших – на 22,6%.

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Полиция.
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Вирус подтвердился у тысяч детей

По словам Затык, всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове инфекция подтвердилась у 9611 детей, в том числе новорожденных, а также у 807 беременных женщин.

Она уточнила, что среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на тех, кто посещает школы и детские сады.

COVID-19 и медперсонал

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 16 333 человек, работающих в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 4837, медсестер – 6786, санитаров – 2185, вспомогательного персонала – 2525, отметила Затык.

И. о. премьера Аурелиу Чокой, представитель ООН в республике Саймон Спрингетт и глава представительства ВОЗ Молдове Игорь Поканевич
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По ее словам, в общей сложности тесты на коронавирус проведены 45 451 медработникам. За последнюю неделю сделано 973 подобных исследования.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались 88 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (193)

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